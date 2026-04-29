Carso Infraestructura y Construcción -filial de Grupo Carso- y FCC Construcción, en la que Carlos Slim es accionista mayoritario, ganó la licitación pública internacional para desarrollar el tramo Saltillo–Santa Catarina del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, adjudicada el 30 de septiembre de 2025.

Ambas compañías estarán a cargo de construir y operar más de 111 kilómetros de vía férrea, obra que contempla 40 puentes y nueve viaductos, con una inversión superior a 31,000 millones de pesos. La propuesta ganadora fue de 31,844 millones de pesos, incluyendo IVA, superando a otras seis empresas participantes como Ingenieros Civiles Asociados y COMSA Corporación.

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El proceso de adjudicación consideró aspectos como la tecnología propuesta, experiencia, capacidad operativa y solidez financiera de los competidores. Según lo establecido, CICSA y FCC Construcción participan en partes iguales, con el 50% de la inversión cada una.

Detalles sobre el tren Saltillo-Nuevo Laredo

El proyecto tiene un plazo de ejecución de 960 días hábiles, por lo que se prevé su conclusión el 17 de mayo de 2029 . Entre los compromisos asumidos destacan la entrega de infraestructura moderna, el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad y la integración eficiente con el resto del sistema ferroviario.

En los últimos años, Grupo Carso participó en diversos proyectos estratégicos en México. En 2019, Pemex Exploración y Producción adjudicó a un consorcio liderado por CICSA y Permaducto la construcción de plataformas marinas en la Sonda de Campeche, en el Golfo de México, por más de 2,418 millones de pesos y USD 191 millones adicionales.

Posteriormente, en 2020, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo otorgó a CICSA y FCC un contrato para el suministro de materiales y construcción de vía del Tren Maya en el tramo Escárcega–Calkiní, con una inversión superior a 18,553 millones de pesos e incluyendo cinco años de mantenimiento.

En el ámbito industrial, en 2022 Grupo Carso adquirió el control mayoritario de Elementia Materiales y Fortaleza Materiales mediante su subsidiaria Condumex, fortaleciendo su presencia en el sector de insumos para la construcción.

En energía, en 2023 concretó un acuerdo con Talos Energy Inc. para adquirir el 49.9% de Talos Energy México 7, con participación en el yacimiento petrolero Zama, uno de los descubrimientos más relevantes en aguas someras frente a Tabasco.

Beneficios del tren Saltillo–Nuevo Laredo

Este tren forma parte de la estrategia del gobierno federal para fortalecer la conectividad entre el centro y el norte del país. En este proyecto, las empresas de Carlos Slim liderarán el tramo Saltillo–Santa Catarina.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que esta obra busca impulsar el desarrollo regional, mejorar el acceso a servicios y generar empleos en las zonas donde se ubicarán las estaciones.

El recorrido total del tren será de 396 kilómetros y se estima que transportará alrededor de 7 millones de pasajeros al año, según datos del gobierno de Nuevo León.

¿Cómo será la ruta del tren Saltillo–Nuevo Laredo?

La ruta iniciará al suroeste de Coahuila, cruzará el área metropolitana de Monterrey y concluirá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El proyecto contempla ocho segmentos, 11 estaciones y velocidades estimadas entre 160 y 200 kilómetros por hora.

De acuerdo con el gobernador Samuel García, esta obra consolidará a la entidad como un nodo logístico clave en la región.

Además, la infraestructura incluirá un viaducto, 15 pasos vehiculares, un paso superior, 30 puentes ferroviarios y 146 obras de drenaje, elementos necesarios para garantizar la seguridad y operación eficiente del sistema a largo plazo.