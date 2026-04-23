La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, marcó un antes y un después en la protección de datos personales al declarar inconstitucional la obligación de incluir anotaciones sobre matrimonio y divorcio en las actas de nacimiento o registro civil. La medida tiene efectos generales en todo el país. Este fallo en el marco de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 3/2025. Resuelta en sesión de Pleno el 21 de abril de 2026, responde a una demanda creciente de privacidad, ya que durante años estos documentos obligaban a revelar el estado civil, incluso en trámites donde no era necesario. La resolución fortalece el derecho a la identidad sin exponer información sensible. La decisión elimina las llamadas “notas marginales” que indicaban si una persona se había casado o divorciado, información que ahora se considera innecesaria en el acta de nacimiento. Esto evita la exposición de datos personales en documentos básicos. La Suprema Corte concluyó que esta práctica vulneraba derechos fundamentales, ya que “impedía obtener una copia del acta sin revelar el estado civil”, lo cual calificó como una forma de discriminación basada en una categoría protegida por la Constitución. El fallo deriva del Amparo en Revisión 468/2024, en el que una persona solicitó eliminar estas anotaciones tras divorciarse. Sin embargo, el Registro Civil negó la petición, lo que llevó el caso hasta la Suprema Corte. La nueva resolución de la SCJN señala que estas disposiciones “vulneraban los derechos a la protección de datos personales, a la igualdad y a la no discriminación”, al obligar a divulgar información privada sin justificación legal suficiente. Ante la falta de cambios en la ley local, los ministros de la Suprema Corte emitieron una declaratoria general de inconstitucionalidad, lo que significa que ninguna autoridad podrá seguir aplicando estas normas y todas las personas podrán acceder a actas sin esos datos.