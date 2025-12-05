La reforma que reducirá la jornada de trabajo a 40 horas semanales trae consigo cambios drásticos en las condiciones laborales de ciertos trabajadores. A partir de 2026, un sector específico de la fuerza laboral quedará completamente excluido de realizar tiempo extra, sin importar las circunstancias.

La medida, confirmada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), forma parte de un esquema de protección que redefine las reglas del juego en el país.

Adolescentes trabajadores: los únicos sin derecho a horas extra

La prohibición definitiva de horas extra aplica exclusivamente para menores de edad que laboran en México , específicamente aquellos entre 15 y 17 años. Mientras que la mayoría de los trabajadores podrán realizar hasta 12 horas extra dobles a la semana y 4 horas triples como tope máximo, los adolescentes quedan totalmente al margen de esta posibilidad.

La medida busca garantizar que este grupo vulnerable no exceda las 6 horas diarias de trabajo establecidas por ley, protegiendo su desarrollo físico y educativo.

Nuevo esquema de horas extra para el resto de los trabajadores

Para los trabajadores mayores de 18 años, la reforma laboral no elimina las horas extra, sino que las reestructura bajo nuevas condiciones. A partir del 1 de enero de 2027, cuando entre en vigor la primera reducción de 2 horas a la jornada semanal, los empleados podrán realizar hasta 12 horas extra con pago doble de manera voluntaria, un incremento respecto a las 9 horas actuales. Además, se establece un límite de 4 horas triples por semana, poniendo fin a la práctica común de jornadas extenuantes sin compensación justa.

Calendario de implementación: lo que viene en 2026 y 2027

La reforma laboral de las 40 horas seguirá un cronograma específico que los empleadores y trabajadores deben tener claro. El 1 de mayo de 2026 marca la entrada en vigor oficial de la ley, pero será hasta el 1 de enero de 2027 cuando se concrete la primera reducción efectiva de 2 horas en la jornada laboral semanal.