El 16 de julio inicia la Ley 2101 en Colombia, reduciendo la jornada laboral en todo el país.

La próxima implementación de la Ley 2101 de 2021 en Colombia traerá cambios importantes en la jornada laboral, una medida que sigue generando dudas tanto entre trabajadores como entre empleadores.

A partir del 15 de julio entrará en vigor una nueva etapa de la reducción gradual de la jornada laboral establecida por esta norma. Con este ajuste, la jornada máxima pasará de 47 a 46 horas semanales, sin que ello implique una disminución salarial.

Sin embargo, todavía persisten interrogantes sobre cómo se aplicará esta reducción en la práctica, especialmente en lo relacionado con los tiempos de descanso durante la jornada.

¿La hora de almuerzo cuenta dentro de la jornada laboral reducida?

Uno de los temas que más dudas genera es el de la hora de almuerzo. Este espacio está destinado a que el trabajador pueda alimentarse, descansar y desconectarse temporalmente de sus funciones laborales.

Según una aclaración de Función Pública, la hora de almuerzo es un complemento de la jornada laboral, destinado a que el empleado descanse y recupere energías.

La Ley 2101 de 2021 no incluye la hora de almuerzo dentro de la jornada laboral reducida. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿La hora del almuerzo debe pagarse?

No. Como este tiempo no está incluido dentro de las horas efectivamente trabajadas que establece la ley, el empleador no está obligado a remunerarlo de manera adicional ni a contabilizarlo dentro de la jornada laboral reducida.

En consecuencia, la disminución de la jornada semanal de trabajo no modifica las condiciones relacionadas con la hora de almuerzo, que continúa siendo un tiempo de descanso independiente de las horas laborales.

La reducción gradual de la jornada, impulsada por la Ley 2101 de 2021, busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, favorecer el equilibrio entre la vida personal y laboral y contribuir al bienestar físico y mental de los empleados.