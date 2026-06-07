El Gobierno de Colombia obligará a todos los empleados a trabajar 42 horas por semana: los salarios permanecen congelados.

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El Gobierno Nacional ha establecido de manera formal la fecha concreta para la implementación de la jornada laboral de 42 horas semanales en Colombia. Conforme a un plan progresivo estipulado en la Ley 2101 de 2021, todas las empresas del sector privado tendrán la obligación de ajustarse a este nuevo límite de horas laborales sin alterar los salarios ni las prestaciones sociales de sus empleados.

¿En qué fecha se llevará a cabo esta transformación?

¿Cuándo comienza la jornada laboral de 42 horas para los empleados?

Este cambio se debe aplicar sin que haya afectaciones en el salario base ni en los beneficios laborales adquiridos, lo cual ha sido uno de los puntos más enfatizados por el Ministerio de Trabajo. No habrá recortes económicos ni cambios en primas, cesantías, vacaciones u otros derechos previamente establecidos.

Aunque el proceso de reducción ya comenzó en 2023 con la jornada de 47 horas semanales y continúa este 2025 con el ajuste a 44 horas, será en 2026 cuando se aplique la etapa final: 42 horas semanales como nuevo máximo permitido.

Esto implica que, a partir de este año, ningún trabajador del sector privado podrá ser obligado a trabajar más de ese tiempo regular sin recibir compensación adicional.

Gobierno Nacional fija fecha para jornada laboral de 42 horas semanales en Colombia (foto: archivo). ChatGPT + Canva

Reducción de la jornada laboral: impacto en salarios y lo que debes saber

A pesar de que el nuevo horario representa un beneficio en términos de calidad de vida y balance entre el trabajo y la vida personal, la realidad es que no se implementarán aumentos salariales ni se ofrecerán beneficios adicionales por este cambio.

En consecuencia, a pesar de que los trabajadores contarán con menos horas laborables, su salario se mantendrá inalterado y las empresas no estarán obligadas a proporcionar compensaciones adicionales.

¿Quién controlará el cumplimiento de la nueva jornada laboral?

Es imperativo que las empresas se encuentren completamente alineadas con el nuevo esquema antes de 2026.

La supervisión del cumplimiento de la ley será competencia del Ministerio de Trabajo, que también se encargará de aplicar sanciones a aquellos que no realicen los ajustes necesarios, asegurando que los derechos laborales no sean perjudicados durante la transición.

Reducción de la jornada laboral 2024: ¿aplica para todos los trabajadores?

La reducción de la jornada laboral aplica solo para los empleados del ámbito privado. Aquellos que laboran en el sector público deben tener presente que la implementación de esta medida depende de disposiciones específicas de cada entidad estatal y del Gobierno de Gustavo Petro.

No obstante, en áreas donde es necesario prestar servicios de forma continua, como en el ámbito de la salud y seguridad, la reducción de la jornada podría aplicarse de manera diferenciada o incluir compensaciones en otros aspectos laborales.

En algunos casos, la jornada laboral de los empleados públicos ya es inferior a la establecida en el sector privado, especialmente en cargos administrativos y educativos.