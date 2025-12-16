Los mexicanos transcurren la tercera semana de diciembre con grandes expectativas ante el pago único que realizará el Banco del Bienestar antes de Navidad.

El apoyo económico que entregará la entidad bancaria antes de las fiestas decembrinas está destinado a los beneficiarios de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro .

La entidad bancaria realizará una única transferencia a los alumnos del país que cobren esta asistencia y reúnan determinados requisitos, por lo que se aconseja prestar atención a los requisitos establecidos.

¿Cuánto dinero depositará el Banco del Bienestar durante la tercera semana de diciembre?

El Banco del Bienestar mantiene fijado en sus canales oficiales de comunicación el calendario de pagos de las becas estudiantiles para los mexicanos que se encuentren inscritos.

Los últimos depósitos del año que se otorgarán a los beneficiarios varían en términos de monto según la categoría a la cual se encuentran inscritos.

Para quienes cobran la Beca Rita Cetina, se asigna un total de 1,900 pesos bimestrales a cada familia y en el caso de que haya en el hogar dos o más estudiantes en secundaria, se darán 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

En el caso de la Beca Benito Juárez reciben 1,900 pesos bimestrales. Por su parte, los beneficiarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro cobran un total de 5,800 pesos cada dos meses.

El Banco del Bienestar se encuentra realizando los últimos depósitos de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro. (Foto: Archivo).

El Banco del Bienestar realizará un pago único: quiénes cobran entre el martes 16 y jueves 18 de diciembre

La dispersión de recursos que lleva a cabo el Banco del Bienestar a los beneficiarios de apoyos económicos se organiza por orden alfabético.

Esto implica que cada uno de ellos tiene asignada una fecha de cobro según la letra inicial de su primer apellido.

Debido a que los depósitos comenzaron a realizarse a comienzos de mes, la entidad se encuentra en su etapa final de transferencias por lo que quienes recibirán un pago único entre el martes 16 y el jueves 18 de diciembre son quienes se apelliden de la siguiente manera:

Martes 16 de diciembre: letra R .

Miércoles 17 de diciembre: letra S .

Jueves 18 de diciembre: letras T, U, V, W, X, Y y Z.

📢 ¡Atención becarias y becarios!



Les comunicamos que del 4 al 18 de diciembre 2025 recibirán su #BecaRitaCetina, #BecaBenitoJuárez y #JóvenesEscribiendoElFuturo de acuerdo a la letra inicial de su primer apellido.



En el #BancoDelBienestar su dinero está seguro, siempre… pic.twitter.com/NZBQMqSgjJ — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) December 1, 2025

¿Qué requisitos hay que cumplir para cobrar las becas?

Las becas estudiantiles tienen por objetivo brindar un apoyo económico a los alumnos del país que presenten necesidades para que eviten la deserción escolar. En este sentido, quienes busquen formar parte de estos Programas del Bienestar deberán tomar nota de todos los requisitos:

Beca Benito Juárez

Estar inscrita o inscrito en alguna escuela pública de nivel bachillerato o profesional técnico bachiller.

No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales.

El otorgamiento de la beca depende de la disponibilidad presupuestal, por lo que tienen prioridad las siguientes escuelas:

las clasificadas como escuelas de interés

las ubicadas en alguna localidad prioritaria:

localidad indígena localidad de menos de 50 habitantes sin grado de marginación localidad con muy alto grado de marginación localidad con alto grado de marginación telebachilleratos comunitarios telebachilleratos



Beca Rita Cetina

Con estudiantes de primaria o preescolar, cumplir con alguno de los siguientes dos criterios:

Tener algún hijo o hija inscrita en una primaria pública ubicada en una localidad rural o en una escuela clasificada como escuela de interés.

Tener bajos ingresos y algún hijo o hija inscrita en una escuela pública, con prioridad para quienes estudian en escuelas ubicadas en localidades indígenas o con algún grado de marginación.

Con estudiantes de secundaria:

Tener algún hijo o hija inscrita en una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada.

No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Jóvenes Escribiendo el Futuro