La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que el proyecto Olinia tiene un objetivo claro: convertirse en la alternativa eléctrica que sustituya a los mototaxis y vehículos de carga menor en las ciudades de México.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria dejó claro que este modelo no pretende competir con grandes fabricantes internacionales, sino ofrecer una solución práctica y accesible para el transporte diario en centros urbanos, especialmente en zonas como los Centros Históricos.

La presidenta @Claudiashein compartió los avances de #Olinia, un mini vehículo eléctrico pensado para las ciudades mexicanas, desarrollado por científicas y científicos mexicanos.



El mini vehículo que México necesitaba: autonomía de 100 km y recarga en cualquier enchufe

Olinia se presenta en tres versiones que cubren diferentes necesidades: un modelo compacto de dos puertas, un sedán de cuatro puertas y una versión de carga ligera para entregas. El proyecto promete más de 100 kilómetros de autonomía con una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora, características ideales para el uso urbano diario.

Una de las propuestas más atractivas es su sistema de carga simplificado, que permitirá conectar el vehículo a cualquier tipo de enchufe convencional. El rango de precios va desde 90,000 hasta 150,000 pesos, posicionándose como competencia directa de scooters, motocicletas y autos seminuevos.

70 investigadores en Puebla trabajan contra reloj: prototipo listo en 2026

El Instituto Tecnológico de Puebla se convirtió en el corazón del proyecto Olinia, donde cerca de 70 profesores e investigadores trabajan en el desarrollo del primer prototipo. En total, más de 200 especialistas de 33 instituciones participan en esta iniciativa que incluye a la Secretaría de Ciencia, el Tecnológico Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM.

La presidenta Sheinbaum confirmó que el prototipo estará listo para mediados de 2026, mientras que la producción en serie arrancará en el primer trimestre de 2027. Aunque aún no se define la ubicación de la planta automotriz, Ciudad Sahagún en Hidalgo aparece entre las posibilidades contempladas.

Olinia es el nuevo vehículo eléctrico impulsado por el gobierno federal que busca reemplazar al mototaxi en las ciudades y comenzar su producción en 2027. Fuente: Gobierno de México.

Del Centro Histórico de CDMX a todas las ciudades: la estrategia de expansión

El nicho de mercado de Olinia está perfectamente delimitado. Aunque cualquier persona podrá adquirirlo para transporte personal, su diseño está pensado específicamente para sustituir mototaxis y vehículos de carga menor que operan en zonas urbanas, con énfasis en los centros históricos de las ciudades.

La presentación oficial del proyecto ocurrió el 6 de enero de 2025, marcando el inicio de lo que el gobierno considera una pieza fundamental del Plan México para alcanzar la autosuficiencia científica y la transformación tecnológica del país. Además de impulsar la movilidad eléctrica, Olinia se proyecta como un importante generador de empleos, ya que todo el proceso de diseño y producción se realizará en territorio nacional.