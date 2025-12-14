La tercera semana de diciembre da inicio con grandes noticias para los beneficiarios de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, ya que el Banco del Bienestar realizará los últimos depósitos del bimestre para quienes aún no hayan cobrado su dinero.

Desde la entidad bancaria mantienen fijado el calendario de pagos de las asistencias, por lo que quienes busquen saber qué fecha tienen asignada para recibir la transferencia deberán tomar nota de todos los detalles.

¿Cuánto dinero cobran los alumnos inscritos a las becas?

De acuerdo a lo determinado por la Secretaría del Bienestar, organismo que lidera Ariadna Montiel Reyes, los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez así como también Jóvenes Escribiendo el Futuro, tienen la posibilidad de cobrar 1,900 pesos y 5,800 pesos, respectivamente.

¿Quiénes cobran las becas estudiantiles durante la tercera semana de diciembre? (Foto: Archivo)

Los depósitos, según el caso, se distribuirán de la siguiente manera:

Beca Rita Cetina: se asigna un total de 1,900 pesos bimestrales a cada familia y en el caso de que haya en el hogar dos o más estudiantes en secundaria, se darán 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

Beca Benito Juárez reciben 1,900 pesos bimestrales

Jóvenes Escribiendo el Futuro: cobran un total de 5,800 pesos cada dos meses.

¿Qué se necesita para cobrar las becas Benito Juárez, Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro?

La administración de Claudia Sheinbaum permite que aquellos jóvenes que se encuentran en algún tipo de situación de vulnerabilidad y estén en riesgo de deserción escolar, puedan ser asistidos económicamente con un apoyo estatal.

En este contexto, los miembros del sector estudiantil mexicano que busquen formar parte de estas 3 asistencias académicas, necesitarán reunir los siguientes requisitos para ser considerados elegibles:

Beca Benito Juárez

Estar inscrita o inscrito en alguna escuela pública de nivel bachillerato o profesional técnico bachiller.

No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales.

El otorgamiento de la beca depende de la disponibilidad presupuestal, por lo que tienen prioridad las siguientes escuelas:

las clasificadas como escuelas de interés

las ubicadas en alguna localidad prioritaria:

localidad indígena localidad de menos de 50 habitantes sin grado de marginación localidad con muy alto grado de marginación localidad con alto grado de marginación telebachilleratos comunitarios telebachilleratos



Beca Rita Cetina

Con estudiantes de primaria o preescolar, cumplir con alguno de los siguientes dos criterios:

Tener algún hijo o hija inscrita en una primaria pública ubicada en una localidad rural o en una escuela clasificada como escuela de interés.

Tener bajos ingresos y algún hijo o hija inscrita en una escuela pública, con prioridad para quienes estudian en escuelas ubicadas en localidades indígenas o con algún grado de marginación.

Con estudiantes de secundaria:

Tener algún hijo o hija inscrita en una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada.

No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Ser estudiante de modalidad escolarizada en alguna escuela clasificada como prioritaria o susceptible de atención ; en este segundo caso, se debe cubrir alguna de estas dos condicionantes:

haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela prioritaria de educación básica. tener bajos ingresos y hasta 29 años cumplidos al 31 de diciembre de 2024.

No recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia pública federal.

¿Quiénes cobran la tercera semana de diciembre?

En función del calendario que difundió el Banco del Bienestar a comienzos de diciembre, los alumnos que cobrarán durante la tercera semana del mes serán aquellos cuyos apellidos inicien con las siguientes letras:

Lunes 15 de diciembre : letras N, Ñ, O, P y Q.

Martes 16 de diciembre : letra R .

Miércoles 17 de diciembre : letra S .

Jueves 18 de diciembre: letras T, U, V, W, X, Y y Z.