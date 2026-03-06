Uno de los tramos con mayor concurrencia del Tren Ligero de la Ciudad de México operará con horario temporal mientras se realizan trabajos de modernización, una medida que se mantendrá hasta la llegada del Mundial 2026, programada para iniciar el 11 de junio. Las autoridades informaron que el servicio de transporte público tendrá ajustes debido a labores de mantenimiento en la línea, particularmente en el tramo Tasqueña - Estadio Azteca. Estas intervenciones buscan mejorar el funcionamiento del sistema y preparar la infraestructura ante el aumento de usuarios que se prevé en los próximos meses. Conoce los detalles de esta medida y evita problemas a la hora de circular dentro de la capital del país. Según el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, las obras contemplan: Cada uno de estos puntos forma parte de un plan para reforzar la movilidad en el sur de la capital y mejorar la frecuencia del servicio. El Sistema de Transportes Eléctricos (STE) informó que a partir del sábado 7 de marzo habrá modificaciones en el horario de operación, principalmente entre Tasqueña y el Estadio Azteca. En el caso de los sábados, el servicio emergente de RTP operará de 06 a 22 entre Tasqueña y el Estadio Azteca. Desde esta estación y hasta Xochimilco, el Tren Ligero continuará funcionando con normalidad. Las obras forman parte de los preparativos de la capital mexicana para recibir a miles de visitantes durante la Copa Mundial de la FIFA. En ese torneo se disputarán al menos cuatro partidos en el Estadio Azteca, todos con una alta demanda de asistentes. Debido a que el Tren Ligero cuenta con una estación prácticamente frente al estadio, conocido también como el Coloso de Santa Úrsula, las autoridades buscan asegurar que la infraestructura esté en óptimas condiciones antes del evento. Por ello, se decidió adelantar los cierres parciales del servicio para realizar los trabajos necesarios con mayor rapidez y precisión.