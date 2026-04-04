A 70 días del arranque del Mundial 2026, el Gobierno de la Ciudad de México anunció una transformación clave en el Tren Ligero de la Ciudad de México que promete cambiar la experiencia de viaje para miles de usuarios en el sur de la capital. La incorporación de nuevas unidades busca modernizar el servicio y hacerlo más eficiente. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que estos cambios no solo responden a la demanda del Mundial 2026, sino que dejarán beneficios permanentes: “con nuevas unidades del Tren Ligero, agilizamos traslados, aumentamos la capacidad de pasajeros y brindamos viajes más cómodos y seguros”. Las nuevas unidades del Tren Ligero de la Ciudad de México están diseñadas para mejorar tanto la capacidad como la experiencia del usuario, integrando tecnología y mayor comodidad en cada trayecto. Actualmente, este sistema cuenta con 16 estaciones, dos terminales y una extensión de más de 13 kilómetros, siendo una alternativa clave de transporte sustentable en la ciudad. Con estas mejoras, el proyecto no solo apunta a cubrir la demanda del Mundial 2026, sino a consolidar una red de movilidad más moderna y eficiente. Bajo el lema “La Pelota Vuelve a Casa”, las autoridades buscan dejar una infraestructura duradera que beneficie a millones de usuarios en el largo plazo. Entre los cambios que está teniendo el Transporte Público en CDMX de cara el Mundial se destaca y con polémica, el cambio de nombre que el Gobierno de CDMX hizo en las estaciones del Tren Ligero. Actualmente hay opiniones divididas en las redes sociales luego de que usuarios publican fotos y videos donde se cambia de “Tren Ligero” a “Light Train” para mayor entendimiento de los extranjeros que se espera que lleguen a México para usar su transporte. La polémica que se hizo viral en redes sociales se debate entre el uso correcto de “Light Rail” o “Light Train”, siendo el primero el término técnico usado en países de habla inglesa y el segundo usado como una traducción literal del español al inglés.