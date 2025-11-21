El Servicio de Administración Tributaria, SAT recordó que el aviso de cambio de domicilio fiscal es obligatorio y debe presentarse lo antes posible. El trámite puede hacerse en Oficina Virtual y la omisión puede generar sanciones económicas.

En ese sentido, el SAT advirtió que “el aviso de cambio de domicilio fiscal debe presentarse de manera obligatoria” y que quienes no lo actualicen para su próxima declaración tributaria podrían recibir multas. La autoridad reiteró que el trámite puede realizarse en línea mediante Oficina Virtual.

Según el organismo controlador tributario, “el contribuyente debe verificar que los datos de ubicación coincidan con su domicilio real”, pues la omisión complica notificaciones y afecta obligaciones fiscales. El formato requiere RFC, CURP, tipo de movimiento y datos completos del nuevo domicilio.

Actualización del domicilio ante el SAT

Cómo hacer el trámite en Oficina Virtual

El SAT informó que Oficina Virtual permite realizar videollamadas con asesores en tiempo real para resolver trámites como inscripción al RFC, cambio de domicilio y correcciones de nombre o CURP. Es un canal oficial y funciona mediante cita previa.

La plataforma pide ingresar a citas.sat.gob.mx, elegir Cambio de Domicilio Oficina Virtual y conectarse 10 minutos antes. El servicio aplica para contribuyentes con ingresos por salarios o por prestación de servicios personales subordinados. Requisitos principales a tener en cuenta:

Es oficial: el SAT te va a multar si no reportas este cambio antes del 30 de noviembre SAT

RFC y CURP

Datos del domicilio a registrar

Firma autógrafa del aviso

Conexión estable a internet

El paso a paso para llenar el aviso según el formato oficial

El SAT explicó que el contribuyente debe ingresar sus datos en el Formato de Avisos al RFC, comenzando por RFC, CURP, nombre completo y tipo de movimiento. En este último apartado se debe colocar el número 3, correspondiente al cambio de domicilio fiscal.

Respecto al domicilio, el usuario debe indicar el tipo de inmueble, “casa habitación, oficina administrativa, finca u otro”, y agregar la información completa del lugar que quedará registrado. El aviso debe firmarse de manera autógrafa para validarse.

Datos que deben incluirse de forma obligatoria:

RFC, CURP y nombre completo

Tipo de movimiento: número 3

Fecha de presentación

Característica del domicilio

Dirección completa del nuevo domicilio

El SAT reiteró que actualizar el domicilio fiscal es indispensable para recibir notificaciones, evitar incumplimientos y asegurar la correcta vinculación de obligaciones. Se recomienda agendar cita cuanto antes y conservar acuse del trámite.