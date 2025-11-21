Claudia Sheinbaum anunció un aumento histórico para los jubilados y pensionados de México

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán un aumento histórico en sus presupuestos a partir de 2026. Los beneficiarios inscriptos en ambos organismos cobrarán más dinero desde el 1 de enero, en caso de cumplir con ciertos requisitos.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que esta medida busca proteger a los adultos mayores frente a la inflación y el aumento del costo de vida, asegurando que sus ingresos sean suficientes para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, transporte y salud.

Fuente: narrativas-spin-mx

El futuro de las pensiones en México vuelve a ser tema central, por lo que se sugiere prestar atención a los cambios en los programas sociales.

IMSS e ISSSTE 2026: novedades en las pensiones para adultos mayores

El aumento en las pensiones del IMSS y del ISSSTE comenzará a aplicarse desde enero de 2026 y se realizará de manera automática, sin necesidad de que los beneficiarios realicen trámites adicionales.

Esta medida abarcará a todos los pensionados, incluyendo a quienes cotizaron bajo la Ley 73 y Ley 97 del IMSS, así como a los afiliados del ISSSTE.

El objetivo es garantizar que ningún adulto mayor vea reducida su capacidad adquisitiva y que sus pensiones permitan cubrir gastos esenciales, fortaleciendo su estabilidad económica y calidad de vida.

Según la información oficial, el porcentaje de incremento superará los ajustes de años anteriores y estará alineado con la inflación y el crecimiento económico del país.

Presupuesto confirmado: garantizando recursos para el IMSS y el ISSSTE

La planificación estratégica no solo garantiza el pago puntual de las pensiones, sino que también representa un reconocimiento al esfuerzo de millones de mexicanos que contribuyeron durante décadas al desarrollo del país. Además, refuerza la confianza en los sistemas de seguridad social, evitando incertidumbre sobre la continuidad de los beneficios.

La viabilidad del aumento dependerá de la coordinación entre el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Hacienda.

La mandataria destacó que se destinaron recursos presupuestales suficientes para cumplir con los nuevos montos de pensión sin afectar otros programas sociales.

Impacto en los pensionados: perspectivas del IMSS e ISSSTE en México

Contrario a los rumores sobre la posible disolución de estos sistemas, Claudia Sheinbaum reafirmó que el IMSS y el ISSSTE continuarán siendo fundamentales para el bienestar social en México.

La presidenta subrayó que asegurar pensiones dignas es esencial para promover la inclusión social y la justicia económica, garantizando que todos los adultos mayores puedan afrontar la vejez con seguridad financiera y una calidad de vida adecuada.