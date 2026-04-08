La inflación le quita el sueño a los mexicanos y no es para menos. Desde enero de este año, la escalada de los precios de la canasta básica es evidente para la mayoría de los consumidores, con precios de productos básicos, como el jitomate, que se vende en MXN $60 el kilo en los mercados populares de la Ciudad de México y el Área Metropolitana, o bien, los refrescos, que en la mayoría de las marcas y presentaciones de 600 mililitros, ya rebasan MXN $20. Esta situación ya se refleja en la Encuesta de la Confianza del Consumidor, realizada por el Inegi, y correspondiente a marzo. A nivel general, la confianza del consumidor se ubicó en 41.1 puntos, una caída de dos puntos en comparación con marzo de 2025. El indicador se ubica por debajo de las 50 unidades, lo que representa la separación entre la confianza y la desconfianza. De forma particular, a la pregunta sobre la expectativa de los precios para los próximos 12 meses, la puntuación se ubicó en 16 enteros, con una caída de 1.3 unidades en su comparación anual. El incremento de la desconfianza sobre el comportamiento de los precios en el futuro cercano va de la mano con el tercer aumento consecutivo al alza de la expectativa de inflación, prevista en la Encuesta de Citi sobre la economía mexicana. En el documento correspondiente a abril, el ejercicio estadístico, que incluye a 38 encuestados, prevé que la inflación cierre el año en 4.23%, con una expectativa máxima de 4.8% El único indicador que tiene una puntuación más baja que la confianza sobre el comportamiento de los precios en los próximos 12 meses, es la posibilidad del hogar para adquirir un auto nuevo en los próximos dos años, que se ubica en 15.1 enteros, aunque el indicador aumentó 0.6 unidades en su comparación anual. Otro indicador con una puntuación baja es el de las posibilidades de comprar bienes duraderos, como colchones, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o muebles en los próximos 12 meses, con una puntuación de 29.1 unidades y una contracción de dos puntos en comparación con marzo del año anterior.