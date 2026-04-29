El Gobierno federal de los Estados Unidos puso en marcha una restricción sobre las Licencias de Conducir Comerciales (CDL) de quienes no cuentan con un estatus migratorio actualizado. La medida impulsada por la Administración Trump impacta, principalmente, sobre los conductores de camiones, autobuses y otros vehículos de uso comercial en todo el territorio estadounidense. La normativa afecta a las licencias comerciales para no domiciliados que se entrega a residentes temporales no ciudadanos. El Gobierno de los Estados Unidos emite Licencias de Conducir Comerciales (LCD) para habilitan a ciertas personas a conducir vehículos tales como camiones, autobuses y unidades de transporte de carga o pasajeros. Sin embargo, es fundamental cumplir con una serie de condiciones para recibir el documento, ya que las autoridades mantienen reglas muy estrictas. A diferencia de una licencia de conducir tradicional, las comerciales exigen exámenes teóricos, prácticos y controles médicos específicos. Este documento es un aspecto clave para el buen desarrollo y desempeño de industria como logística y transporte. Actualmente, las autoridades federales buscan modificar puntos clave de este trámite y endurecer los procesos de solicitud, con el fin de reducir la cantidad de conductores sin estatus migratorio que se dedican a la conducción de camiones de carga. Uno de los principales cambios es la obligación de integrar los sistemas estatales con las bases de datos federales. Esto permite verificar en tiempo real la situación migratoria de los conductores y asegurar que cumplan con todos los requisitos exigidos por el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Las autoridades buscan evitar irregularidades en la emisión de licencias y garantizar que quienes conduzcan vehículos de transporte pesado o de pasajeros cumplan con los estándares de seguridad establecidos a nivel nacional. La medida impacta directamente en los conductores que poseen licencias comerciales bajo condición de no domiciliados. Este grupo está conformado por personas con permisos temporales que dependen de su situación migratoria para mantener la validez del documento. Desde el DOT aclararon que la normativa se limita al ámbito del transporte comercial. Las licencias de conducir tradicionales continúan bajo regulación estatal y no forman parte de estos cambios, que apuntan exclusivamente a reforzar los controles en el sector logístico y de transporte.