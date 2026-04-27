La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, dio a conocer la ampliación del Canal de Tezontle hasta la avenida Guelatao, como parte del Eje Vial 4 Sur en la alcaldía Iztapalapa. La obra contempla una conexión de alrededor de 580 metros entre Canal de Tezontle y la avenida Plutarco Elías Calles, en un terreno que antes pertenecía a la Secretaría de Marina. Por su parte, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, señaló que este proyecto mejorará la conexión con la zona oriente del Estado de México. Explicó que, tras varios años de análisis, se obtuvo la autorización de la Marina para intervenir el predio y extender el Eje 4 hacia Guelatao. Conoce los detalles de las obras en la vía pública y mantente al tanto de las novedades para evitar problemas con el traslado dentro de la capital. Durante una conferencia en Iztapalapa, la alcaldesa Aleida Alavez agradeció las acciones que permitirán ampliar esta importante vialidad. Actualmente, la avenida Guelatao conecta con puntos clave como: La obra en la avenida Guelata forma parte de un conjunto de proyectos enfocados en mejorar la movilidad rumbo al Mundial de Futbol 2026, cuya inauguración está prevista para el 11 de junio en el Estadio Azteca, ubicado en la alcaldía Tlalpan. En este contexto, también se rehabilitaron vías importantes como el Eje 4, el Eje 5 y la Calzada Ignacio Zaragoza para agilizar la circulación. A este proyecto se suma el Trolebús Chalco–Santa Martha, que beneficia a cerca de 3 millones de usuarios en un trayecto de 18.5 kilómetros, incluyendo un viaducto elevado de 6.7 kilómetros. Gracias a esta infraestructura, los tiempos de traslado se reducen de aproximadamente dos horas a solo 45 minutos, o incluso 33 minutos en su modalidad exprés. Cabe recordar que el pasado 21 de marzo se registró el cierre de la Calzada Ignacio Zaragoza a la altura del Metro Peñón Viejo debido a trabajos de mantenimiento, lo que provocó afectaciones en la circulación y largas filas, impactando tanto a conductores como a usuarios del transporte público en esa zona del oriente de la capital.