Los conductores con licencia de conducir AB 60 en California enfrentan nuevas amenazas de revocación permanente de sus permisos bajo las regulaciones actuales del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Las autoridades intensificaron las revisiones y aplicarán las mismas sanciones que a las licencias de conducir regulares, lo que podría dejar sin permiso a miles de personas.

La licencia de conducir AB 60 queda bajo el mismo escrutinio que las licencias convencionales. Fuente: Shutterstock.

El sistema de puntos que te puede dejar sin licencia de conducir para siempre

El DMV de California implementa un sistema de acumulación de puntos que determina cuándo un conductor es considerado negligente. La gravedad del asunto radica en que cualquier infracción suma puntos a tu historial, y alcanzar ciertos umbrales resulta en la suspensión automática de tu permiso:

4 puntos : suspensión de 12 meses

6 puntos : suspensión de 24 meses

8 puntos: suspensión de 36 meses

Este mecanismo no distingue entre licencias AB 60 y permisos regulares, lo que significa que los titulares de estas credenciales especiales ahora están bajo el mismo escrutinio que cualquier otro conductor en el estado.

Qué es la licencia AB 60 y por qué está en la mira

La licencia AB 60 fue creada mediante una ley estatal diseñada para proporcionar igualdad de condiciones a todos los automovilistas, independientemente de su situación migratoria. Este permiso permite a personas indocumentadas conducir legalmente sin necesidad de comprobar su estatus migratorio.

Sin embargo, el DMV aclaró recientemente que este tipo de licencia de conducir está sujeta exactamente a las mismas sanciones y procedimientos disciplinarios que las licencias convencionales.

Cualquier infracción de tránsito, desde excesos de velocidad hasta conducir bajo influencia de alcohol, puede acumular puntos que eventualmente resulten en la revocación permanente del permiso.