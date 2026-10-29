Renault cuenta con una agresiva estrategia para incrementar su presencia en el mercado mexicano: su apuesta central es “democratizar la movilidad”, específicamente a través del modelo de entrada de la marca francesa en el país: el Renault Kwid.

El modelo 2027 de este auto busca mantener el precio de salida de la generación anterior y a pesar de congelarlo, ofrece incorporar mejoras significativas en conectividad, asistencias de seguridad y costos de mantenimiento.

Renault Kwid 2027 Mario Alavez

Durante la presentación del modelo, Iván Ramírez, Chief Marketing Officer (CMO) de Renault México, señaló que la apuesta de la marca busca responder a las demandas actuales de los compradores en cuanto a accesibilidad y equipamiento.

“Con el fin de ser congruentes con la promesa y el compromiso de Renault con México de democratizar la movilidad (...), el nuevo Renault Kwid será comercializado al mismo precio que el anterior”, indicó Ramírez. De acuerdo con la automotriz, el precio de entrada del Kwid 2026 es de MXN $252 mil.

Hasta septiembre de este año, el Kwid se colocó como el noveno modelo más vendido del país, con un crecimiento anual en ventas de 40%, dijo el directivo.

Tecnología y seguridad al centro de la oferta

En el apartado tecnológico, la marca apostó por integrar desde su versión de entrada un sistema multimedia con pantalla de 10 pulgadas, conectividad compatible con Apple CarPlay, cuadro de instrumentos 100% digital, controles al volante y cámara de reversa.

De acuerdo con los datos expuestos por la compañía, este nivel de equipamiento se sitúa por encima de la media de sus competidores directos en el segmento A.

Por otro lado, en materia de protección e integridad vehicular, el Kwid incorpora el enfoque global Human First, sumando seis bolsas de aire y 25 elementos de seguridad, respaldados por una política de garantía de cinco años o 140,000 kilómetros.

El impacto en el costo total de operación

Ivan Ramírez aseguró que para el consumidor final, el valor de adquisición es solo el primer factor en la decisión de compra, por lo que buscaron mejorar los precios de mantenimiento y operación:

Mantenimiento a cinco años: La marca fijó el costo acumulado de servicios en MXN $21,500 pesos, lo que representa una reducción estimada del 30% en comparación con la media del segmento.

Comportamiento de pólizas: En un escenario donde el sector asegurador registra incrementos promedio del 12% —y de un 6% específico para el sector automotor—, la armadora reportó una disminución del 5% en la prima del seguro para este modelo.

Rendimiento de combustible: El conjunto motopropulsor ofrece un rendimiento oficial de 22.1 kilómetros por litro, lo que se traduce en una autonomía cercana a los 750 kilómetros por tanque y una reducción del 38% en emisiones frente al promedio de sus competidores directos.

Con este esquema, Renault busca posicionar al Kwid como una alternativa viable para los automovilistas que buscan un vehículo de acceso sin comprometer apartados clave como la seguridad vial y la eficiencia en el consumo de combustible.