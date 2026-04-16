La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció un ajuste en el calendario escolar que dará lugar a un periodo extendido sin clases de hasta 17 días para un grupo específico de estudiantes de nivel básico. Aunque el resto del país ya retomó actividades tras Semana Santa, esta modificación responde a una decisión local que busca alinear el ciclo escolar con una de las celebraciones más importantes de una entidad. A continuación, te explicamos quiénes serán los beneficiados, por qué se tomó esta medida y cuáles son las fechas clave. El cambio aplica exclusivamente para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que cursan en escuelas del estado de Aguascalientes. En esta región, las autoridades educativas decidieron recorrer el periodo vacacional para que coincida con eventos culturales y sociales de gran relevancia local. Esto significa que, mientras otros alumnos ya regresaron a clases, en Aguascalientes el descanso comenzará más tarde, generando un bloque continuo de días sin actividades escolares. La razón principal de este ajuste es permitir que estudiantes y familias participen en la Feria Nacional de San Marcos, una de las festividades más emblemáticas de México. Este evento reúne actividades culturales, artísticas, gastronómicas y recreativas que forman parte de la identidad de la región. Al modificar el calendario, las autoridades buscan fomentar la integración comunitaria y el acceso de los estudiantes a este tipo de experiencias, sin afectar el cumplimiento del ciclo escolar. El periodo vacacional en Aguascalientes comenzará el lunes 20 de abril y se extenderá hasta el lunes 4 de mayo. Si se consideran los fines de semana, el total asciende a 17 días consecutivos sin clases. El regreso a las aulas está programado para el martes 5 de mayo. Tras esa fecha, las actividades escolares continuarán con normalidad. Cabe destacar que, aunque la SEP establece un calendario oficial, cada estado tiene la facultad de realizar ajustes según sus necesidades. Por eso, es importante que padres y alumnos se mantengan atentos a los avisos de las autoridades educativas locales.