Claudia Sheinbaum advierte la importancia de la certificación internacional para reanudar el servicio del Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum analiza la posibilidad de solicitar una certificación internacional para reanudar el servicio del Tren Interoceánico, particularmente tras el accidente que ocurrió en diciembre de 2025 que dejó un saldo de 14 fallecidos. Se trata de una condición clave para el retorno de las operaciones.

Durante su conferencia matutina desde Veracruz, la mandataria explicó que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, planteó la necesidad de contar con una certificación una vez concluidos los dictámenes técnicos y las investigaciones correspondientes del descarrilamiento, especialmente en lo que respecta al servicio de pasajeros.

Claudia Sheinbaum solicita certificación internacional para reanudar el servicio del Tren Interoceánico Fuente: Secretaría de Marina Secretaría de Marina

Sheinbaum señaló que la revisión por parte de un organismo internacional permitiría atender posibles recomendaciones y, sobre todo, brindar certeza a la población de que la infraestructura ferroviaria es segura para volver a operar.

¿Qué novedades hay sobre el accidente del Tren Interocéanico?

En relación con las causas del descarrilamiento que mantiene suspendido el servicio de transporte público, la presidenta reiteró que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará un primer dictamen la próxima semana. Aunque no precisó una fecha exacta, confirmó que el tema fue abordado recientemente en una reunión con la fiscal Ernestina Godoy.

“Reconociendo la autonomía de la fiscalía, hay asuntos que nos interesan conocer. Uno de ellos es cuándo estará listo el dictamen sobre el Tren Interoceánico. Me informó que será la próxima semana” , explicó durante su encuentro con medios.

El pedido de Sheinbaum para reabrir el Tren Interoceánico

La mandataria recordó que desde diciembre se había planteado la posibilidad de solicitar una certificación internacional externa antes de reactivar el tramo del Tren Interoceánico donde ocurrió el accidente, en el estado de Oaxaca.

El anuncio se dio luego de que la presidenta subrayara que la investigación se llevaría a cabo con un alto nivel de rigor técnico, incluyendo el análisis de la caja negra ferroviaria, para esclarecer las causas del siniestro en el que una locomotora se descarriló y arrastró cuatro vagones.

🔴 La presidenta @Claudiashein informa que la próxima semana se presentará un informe sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico. Además, señala que se llevarán a cabo certificaciones internacionales para reiniciar las operaciones y dar certeza a la población sobre la… pic.twitter.com/ljqYMMkqkg — Animal Político (@Pajaropolitico) January 23, 2026

Ante la posibilidad de recurrir a instancias internacionales para la investigación, Sheinbaum señaló que esa facultad corresponde a la Fiscalía, que podrá convocar a especialistas externos si así lo considera necesario. No obstante, precisó que instruyó a la Secretaría de Marina para que, una vez concluidos los dictámenes oficiales, se solicite una evaluación que garantice la seguridad de la operación ferroviaria, particularmente para el transporte de pasajeros.