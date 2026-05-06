Nissan, una marca que enfrenta una reconfiguración que la obligó a cerrar siete plantas a nivel mundial, incluyendo CIVAC, de Jiutepec, Morelos, se mantiene como el líder en volumen de ventas en el mercado mexicano. Entre enero y abril de este año, la marca japonesa acumula ventas por 86,360 unidades, lo que representa 17.3% del mercado local y supera en volumen al total de marcas alemanas y chinas en México, que en conjunto representan poco más de 11% cada una. Nissan enfrenta además una amenaza de paro de los trabajadores de confianza de las plantas de Aguascalientes, que incluye a aproximadamente 8,000 empleados, que reclaman ser incluidos en el bono de 25 días que se entregó a los trabajadores sindicalizados, pese a que la empresa no reportó ganancias el año pasado. La armadora también cerró su sociedad con Mercedes-Benz en la planta COMPAS, de Aguascalientes, donde ensamblaba vehículos de lujo bajo la marca Infiniti. No obstante, Nissan sigue rodando fuerte en México, pues solo en abril logró colocar 19,230 unidades nuevas, lo que representó un crecimiento de 0.1% en relación con marzo y logró superar por 25 unidades el resultado de abril del año pasado. El mercado en general logró colocar 118,859 unidades nuevas en México durante abril, lo que representó un incremento anual de 8.63%. En el acumulado enero abril, las ventas registran un crecimiento anual de 4.84%, superando el crecimiento del mismo periodo del año pasado de 1.90%. Sin embargo, al comparar los resultados con 2023 y 2024, el incremento se mantiene por debajo del doble dígito, pues el Inegi reportó alzas de 22.53% para 2023 y de 13.51% para 2024. El mercado mexicano atraviesa por una reconfiguración, donde marcas como la china Geely están ganando terreno. Durante abril, la empresa china volvió a rebasar a Ford, que durante abril salió del top ten nacional, con 3,770 unidades vendidas, mientras que Geely entró al top ten en abril, con 4,006 autos nuevos colocados en México.