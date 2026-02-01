En la lista de procesos que no cuentan con el aval del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se destaca la solicitud de un documento como requisito obligatorio para emitir facturas.

Existen múltiples gestiones que los contribuyentes llevan a cabo ignorando los lineamientos y deberes que establece el organismo recaudador para todas las personas físicas y/o morales del país.

En este contexto, quienes incurran en el incumplimiento de la normativa a la hora de iniciar una gestión de estas características, serán acreedores de una sanción económica que impactará de manera directa en sus bolsillos.

El SAT confirmó multas de dinero para quienes soliciten como requisito obligatorio uno de los documentos más reconocidos del país. (Foto: Archivo)

SAT: multa por exigir la Constancia de Situación Fiscal para emitir CFDI

El SAT recordó que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no es un requisito obligatorio para emitir un CFDI. Exigirla como condición para facturar constituye una infracción prevista en el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación.

La consecuencia directa es una sanción económica que puede ir de 21,420 pesos hasta 122,440 pesos, dependiendo de la gravedad del caso. La multa aplica a comercios, empresas o cualquier emisor que condicione la facturación a la entrega de la CSF.

Para emitir correctamente una factura, el SAT estableció que solo se requieren los datos básicos que aparecen en la Cédula de datos fiscales, información suficiente para cumplir con la obligación tributaria sin solicitar documentación adicional.

Constancia de Situación Fiscal: qué puede exigir el SAT y qué no

El SAT también aclaró que los empleadores no deben exigir la Constancia de Situación Fiscal a sus trabajadores para el timbrado de nómina. Los datos necesarios pueden obtenerse mediante un caso de aclaración, conforme a la ficha 44/CFF de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

El SAT aplicará multas de entre 21,420 pesos y hasta 122,440 pesos a quienes soliciten de manera obligatoria la Constancia de Situación Fiscal para facturar. (Foto: Archivo).

La Constancia de Situación Fiscal contiene información sensible y personal del contribuyente, como actividades económicas, obligaciones y domicilio fiscal. Además, no tiene vigencia y solo se actualiza cuando existen cambios en el RFC, por lo que pedirla de manera recurrente carece de sustento legal.

¿Qué se necesita para facturar correctamente?

RFC

Nombre o razón social

Código postal

Régimen fiscal

El documento puede obtenerse a través del portal del SAT, SAT Móvil, SAT ID, Oficina Virtual o en oficinas físicas. Sin embargo, el mensaje del organismo es contundente: exigir la Constancia de Situación Fiscal para facturar puede derivar en multas elevadas y sanciones que impactan directamente en la operación del contribuyente.