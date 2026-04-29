En 2026, España confirmó mediante su publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el inicio de un programa de formación militar voluntaria, destinado a los jóvenes nacidos en 2007 y 2008. La medida no implica el regreso del servicio militar obligatorio, suspendido desde 2001, sino que refuerza el modelo de Ejército profesional mediante un sistema de reservas voluntarias. El programa busca ampliar la base social de apoyo a las Fuerzas Armadas, fomentar la incorporación femenina y ofrecer una vía de formación práctica basada en valores de disciplina y compromiso con la defensa nacional. Se enmarca en una estrategia de modernización que prioriza la voluntariedad. Según la información oficial, esta formación permite a los participantes recibir entrenamiento militar básico durante periodos variables —de 1 a 30 días en algunos casos de reservistas— con un compromiso inicial que puede extenderse varios años. Es fundamental señalar que no existe servicio militar obligatorio en España. Ante situaciones excepcionales, como una grave crisis de seguridad o guerra, el marco legal permite la movilización inicial de reservistas voluntarios y de especial disponibilidad (exmilitares). En escenarios excepcionales, con autorización del Congreso y una declaración de estado correspondiente, se podrían activar mecanismos extraordinarios de movilización de reservistas, bajo evaluaciones de salud, aptitudes psicológicas y físicas. La Constitución Española (artículo 30) reconoce tanto el derecho como el deber de defender a España, incluyendo la objeción de conciencia y opciones para el servicio no combatiente, como protección civil, asistencia sanitaria o ayuda humanitaria. El Gobierno y el Ministerio de Defensa enfatizan que no se contempla la reinstauración de la “mili” obligatoria, enfocándose en un incremento progresivo de efectivos profesionales y en la efectividad de las reservas voluntarias. En países europeos como Alemania, Dinamarca o Suecia se han reactivado modelos de servicio militar obligatorio; en España ya descartaron esta posibilidad, según la ministra de Defensa, Margarita Robles. La funcionaria confirmó: “España posee unas Fuerzas Armadas profesionales, comprometidas en misiones internacionales y en la lucha contra incendios. Nuestro enfoque se centra en respaldar el modelo actual que hemos establecido”. La agencia de noticias EFE destacó que Robles ha reiterado su oposición a esta medida: “No va a haber servicio militar, en absoluto, ni creo que se le haya pasado por la cabeza a nadie”.