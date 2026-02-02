Comienza la cuenta regresiva para terminar el invierno y comienza la primavera, la gente aprovecha para salir más a los bares y restaurantes y los turistas se hacen más visibles. En ese contexto, Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, emitió un recordatorio clave para quienes asisten a cafés, bares y restaurantes: la propina no es obligatoria y no puede cobrarse de manera automática.

La Profeco advirtió que incluir cargos extra sin autorización del consumidor es una práctica comercial abusiva, por lo que recomendó revisar cuidadosamente la cuenta y denunciar cualquier irregularidad detectada durante esta temporada de alto consumo.

El procurador Iván Escalante Ruiz de cara al El Buen Fin. Gobierno de México

La propina es voluntaria y no puede imponerse al cliente

“La propina es una gratificación voluntaria generalmente económica por un servicio recibido, principalmente en actividades que implican una atención directa a las personas consumidoras como en restaurantes, bares, servicios turísticos y hoteles".

La propina no es obligatoria. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Profeco subrayó que ningún establecimiento puede condicionar el servicio al pago de propina ni incluirla directamente en la cuenta, ya que se trata de una decisión exclusiva del consumidor y no de una obligación legal.

“La propina nace del gesto por agradecer un servicio excepcional; cuando se vuelve obligatoria, pierde su significado y el valor de su retroalimentación”, escribió Iván Escalante, titular de Profeco y agregó: “Si en algún establecimiento incluyen la propina en la cuenta, contáctennos y repórtenlo”.

Qué dice la ley y cómo denunciar cobros indebidos

El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor es claro al respecto:

“Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios”.

Las propinas no son obligatorias. Profeco

Ante cualquier cobro indebido, la Profeco exhorta a levantar una denuncia a través del Teléfono del Consumidor o por correo electrónico, con el fin de evitar abusos y proteger los derechos de los clientes durante las fiestas.

¿Cuánto se puede dar de propina voluntaria?

Si bien la propina no es obligatoria en el país, al ser un acto voluntario por parte del cliente como reconocimiento extra al mesero o trabajador por el servicio prestado en el restaurante, bar o café, el monto lo decide el usuario.