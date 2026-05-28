La Ley Federal del Trabajo (LFT) de México establece cada año cuáles son los feriados considerados no laborables. Estos se traducen en días de descanso obligatorio para todos los trabajadores y trabajadoras del país.

Sin embargo, existen otras festividades dentro del calendario que también son importantes de recordar por lo que representan en la historia y en la memoria colectiva de la sociedad, como

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Día Nacional de la Nutrición

Día Nacional de la Nutrición (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el Día Nacional de la Nutrición?

El Día Nacional de la Nutrición, que se celebra el 28 de mayo en México, se establece como una fecha crucial para crear conciencia sobre la importancia de mantener una alimentación saludable. Este día no solo busca informar a la población sobre los beneficios de llevar una dieta equilibrada, sino que también se enfoca en la prevención de enfermedades relacionadas con la nutrición, como la obesidad y la diabetes. La Secretaría de Salud de México instituyó esta celebración como una manera de abordar el problema de la malnutrición en el país.

Durante esta celebración, se realizan diversas actividades educativas y de concienciación en todo el país. Estas incluyen talleres, conferencias, ferias de salud y campañas de sensibilización, las cuales involucran a instituciones educativas y organizaciones civiles. El objetivo es alcanzar a todos los grupos de la población, desde niños hasta adultos mayores, promoviendo hábitos alimenticios que favorezcan la salud y el bienestar de todos.

El Día Nacional de la Nutrición también sirve como un llamado a la acción, resaltando la necesidad de adoptar hábitos saludables, como un mayor consumo de frutas y verduras y la reducción de alimentos ultraprocesados. A pesar de los esfuerzos, México enfrenta serios retos en la lucha contra la obesidad y el sobrepeso, lo que subraya la importancia de un compromiso colectivo para fomentar una cultura alimentaria más saludable y sostenible.

Día Nacional de la Nutrición (foto: Pixabay).

¿Cómo celebrar y conmemorar el Día Nacional de la Nutrición?

Celebra el Día Nacional de la Nutrición preparando un menú equilibrado y compartiendo una comida saludable con familia o amigos.

Conmemóralo informándote: asiste a una charla, aprende a leer etiquetas y ajusta las porciones en tus platos.

Comprométete con un cambio concreto: hidratarte más, planificar tus comidas de la semana y reducir ultraprocesados o azúcares añadidos.

Para finalizar, cabe señalar que detrás de cada día festivo hay una historia, una lucha o un logro que ha moldeado la identidad de una nación e invitan a la reflexión y a la unión. Por ello, es necesario conmemorar estas fechas, como

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Día Nacional de la Nutrición