Las fintechs y bancos que participan en el negocio de remesas hacia México enfrentarían mayores controles regulatorios y costos operativos por la nueva estrategia financiera impulsada por Donald Trump, advirtió YG Consultores, luego de que el gobierno estadounidense planteó endurecer los procesos de identificación y supervisión para migrantes sin estatus legal regular.

“Se anticipa que el costo del nuevo proceso de conocimiento del cliente y de los formularios adicionales del lado estadounidense se traducirá en comisiones más altas y rechazos para los sistemas receptores en México”, señaló la firma en un análisis sobre la orden ejecutiva “Restoring Integrity to America’s Financial System”, firmada el 19 de mayo de 2026.

Endurecen vigilancia sobre remesas y plataformas digitales

El documento estableció nuevas directrices para reforzar la supervisión dentro del sistema financiero estadounidense, bajo el argumento de que algunas transferencias transfronterizas de bajo monto podrían ser utilizadas para financiar actividades ilícitas.

“El texto de la orden señala que incluso la prestación de los servicios financieros más básicos, sin las prácticas adecuadas de identificación del cliente , puede ser objeto de abuso para facilitar el financiamiento de actividades que representan amenazas significativas para la seguridad nacional y la seguridad pública”, indicó YG Consultores.

La orden instruyó al Departamento del Tesoro estadounidense a emitir, en un plazo de 60 días, nuevas alertas regulatorias dirigidas a bancos y entidades financieras sobre operaciones consideradas de riesgo, incluyendo transferencias internacionales, uso de ciertos documentos extranjeros y apertura de cuentas mediante números ITIN.

Además, la medida puso en la mira a empresas de servicios monetarios, procesadores de pagos de terceros y plataformas peer-to-peer, lo que podría impactar directamente a fintechs y aplicaciones digitales utilizadas por migrantes para enviar dinero a México.

“Asimismo, se identifica como un factor de riesgo el uso de un número de identificación fiscal individual (ITIN) para obtener productos de crédito o abrir cuentas de depósito donde el solicitante carece de estatus migratorio legal verificado”, explicó la firma.

Prevén impacto para bancos y economía mexicana

De acuerdo con YG Consultores, Estados Unidos alberga aproximadamente 11.5 millones de mexicanos y cerca de 35% se encuentra en condición migratoria irregular. Ese segmento genera alrededor de 40% de las remesas que recibe México.

La consultora advirtió que, si las restricciones terminan afectando el envío de recursos por parte de migrantes indocumentados, las remesas podrían registrar una caída anual de entre 10 y 20%.

“De materializarse un bloqueo al envío de remesas por parte de indocumentados, sería inevitable un desplome de las remesas en dólares entre el 10 y 20% anual”, sostuvo.

El análisis añadió que una caída de esa magnitud podría reducir hasta en 0.7% el Producto Interno Bruto (PIB) mexicano, debido a la relevancia que tienen las remesas para el consumo y los ingresos de millones de hogares.

Entre las instituciones receptoras en México que podrían resentir mayores costos y revisiones se encuentran BBVA, Banorte y Citibanamex.