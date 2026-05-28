Los jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tienen una buena noticia este mes: el pago de junio no llegará el día habitual, sino que se adelantará varios días.

El motivo es sencillo, los últimos días de mayo caen en fin de semana, lo que obliga a ajustar su calendario de depósitos.

Esto significa que miles de beneficiarios en todo el país podrán disponer de su dinero antes de que arranque el nuevo mes, con más tiempo para organizar sus gastos, pagar servicios y cubrir compromisos de fin de mes sin apuros.

¿Cuándo cae exactamente el depósito del ISSSTE y por qué se adelanta?

El ISSSTE tiene como regla depositar las pensiones el último día hábil del mes anterior al que corresponde el pago. Sin embargo, como los últimos días de mayo caen en fin de semana, el depósito se corre hacia el viernes 30 de mayo.

No se trata de un beneficio extraordinario ni de un pago extra, sino de un ajuste técnico del calendario de pagos. El monto será exactamente el mismo de siempre, calculado según el historial laboral y el régimen de jubilación de cada persona.

Lo único que cambia es que el dinero estará disponible unos días antes de lo que muchos pensionados esperaban.

El ISSSTE adelanta el pago de junio al viernes 30 de mayo por el ajuste del calendario debido a que el fin de mes cae en fin de semana. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué pasa con los jubilados del IMSS: esta es su fecha de cobro para junio

A diferencia del ISSSTE, el IMSS no modifica su calendario. El instituto deposita las pensiones el primer día hábil del mes correspondiente y, dado que el 1 de junio de 2026 cae en lunes, el pago se realizará puntualmente ese día.

Esto aplica tanto para los pensionados bajo la Ley 73 como para quienes cotizan bajo la Ley 97, los dos regímenes vigentes del Seguro Social. Los beneficiarios no deben hacer ningún trámite adicional; el depósito llegará de forma automática a la cuenta registrada.

Cómo cobrar sin ir al banco y qué hacer si el pago no aparece en tu cuenta bancaria

Una de las ventajas que destacan ambos institutos es que no es necesario acudir a una sucursal bancaria para retirar el dinero. La tarjeta de pensión puede utilizarse directamente en supermercados, farmacias y cualquier establecimiento autorizado, lo que evita filas y traslados innecesarios .

Si pasada la fecha oficial el depósito no se refleja en la cuenta bancaria, los pensionados del IMSS pueden llamar al 800 623 2323, opción 3, o acudir a la Subdelegación correspondiente. Los del ISSSTE tienen disponible el teléfono 55 5062 0555 o pueden escribir a atencion@pensionissste.gob.mx para resolver cualquier aclaración.