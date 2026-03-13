El portaaviones Charles de Gaulle es el buque insignia de la Marina Nacional francesa y la principal plataforma aeronaval de Francia. Desde su entrada en servicio en 2001, se convirtió en el eje de las operaciones navales del país europeo y en la única estructura naviera de propulsión nuclear fuera de Estados Unidos, con capacidad para operar hasta 40 aeronaves simultáneamente. Con una eslora de 261,5 metros de longitud y un desplazamiento de cerca de 42,000 toneladas, el navío alberga a una tripulación de aproximadamente 1,900 personas, incluyendo personal naval y aviadores. No está diseñado para el combate directo de superficie, sino para proyectar poder aéreo desde el mar, funcionando como una base aérea móvil capaz de lanzar misiones de combate, reconocimiento y apoyo logístico a miles de kilómetros del territorio francés. Su cubierta cuenta con una catapulta de vapor que permite operar aviones de geometría variable como el Rafale M con carga completa de armamento. La propulsión la proporcionan dos reactores nucleares K15, los mismos que equipan a los submarinos de la clase Le Triomphant, lo que le otorga una autonomía de navegación de hasta 25 años sin recargar el núcleo y una velocidad máxima de 27 nudos. El grupo aeronaval del Charles de Gaulle constituye una de las formaciones de combate más complejas de Europa. Entre sus sistemas de armas destacan: El buque también opera helicópteros navales Eurocopter AS365 Dauphin y NHIndustries NH90, utilizados para rescate, transporte y guerra antisubmarina. Para su propia defensa, cuenta con misiles superficie-aire Aster 15, cañones de 20 mm Giat y sistemas de guerra electrónica que le permiten interceptar amenazas entrantes. El portaaviones puede operar durante meses en el mar como parte de un grupo de combate que incluye fragatas, destructores y submarinos de apoyo. Esta estructura le permite a Francia mantener presencia militar en distintos puntos del planeta y participar en misiones internacionales de seguridad, vigilancia marítima e intervención militar. Este conjunto de aeronaves, sistemas de armas y capacidad de despliegue autónomo convierte al Charles de Gaulle en una base militar flotante que proyecta el poder aéreo y naval francés en cualquier rincón del mundo, consolidando a Francia como una de las potencias militares navales más relevantes fuera de Estados Unidos.