Brasil y México son los dos países con los ejércitos más poderosos de América Latina, de acuerdo con el ranking Global Firepower. Sin embargo, en medio de las tensiones internacionales, un nuevo país se asoma como un actor influyente en la región y que podría hacer temblar a China por sus alianzas con Estados Unidos.

Este país cuenta con un despliegue significativo de aeronaves destinadas a vigilancia, transporte y apoyo táctico, lo que fortalece su alcance interno y su velocidad de respuesta ante emergencias. La amplitud de su territorio y la diversidad de sus fronteras obligaron a estructurar un sistema aéreo robusto capaz de operar con continuidad y en condiciones complejas.

Ni Brasil ni México: el ejército latinoamericano que establece alianzas con Estados Unidos

El ranking Global Firepower ubicó a Argentina como la tercera fuerza militar más relevante de América Latina. Según el índice, su posición se mantiene estable detrás de Brasil y México, pero con una brecha menor de lo que suele creerse. La combinación de capacidad terrestre, desarrollo aéreo y estructura de personal es uno de los factores que explican este lugar en la región.

La importancia de su territorio, sus recursos naturales y la presencia de fuerzas distribuidas en zonas clave del país contribuyen a esa valoración. El informe considera elementos operativos, logísticos y estratégicos que, en conjunto, continúan sosteniendo a Argentina como un actor militar de peso regional.

Argentina tiene uno de los ejércitos más poderosos de América Latina. Fuente: Archivo.

La ubicación en ese podio militar hace que su rol en la región resulte cada vez más observado. Su potencial de cooperación con potencias externas y su participación en misiones específicas alimentan análisis sobre una posible alianza con Estados Unidos, escenario que genera inquietud en otras potencias globales.

¿Por qué Argentina crece como una potencia militar?

Argentina mantiene una estructura terrestre compuesta por cientos de tanques, unidades blindadas y artillería con despliegue permanente en distintas regiones del país. Esta base constituye la columna vertebral de su capacidad operativa y sigue siendo uno de los puntos que más pondera el ranking internacional.

Su sistema aéreo incorpora aeronaves de transporte, helicópteros utilitarios, aviones de vigilancia y unidades de apoyo táctico que fortalecen el control territorial. La extensión del país y la complejidad de sus fronteras impulsaron la necesidad de sostener un comando aéreo con capacidad de respuesta rápida, movilidad constante y operaciones en entornos geográficos exigentes.

Esta combinación de recursos, junto con personal entrenado en tareas de despliegue y asistencia, refuerza la consideración de Argentina como una de las fuerzas más relevantes de la región.