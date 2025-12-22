La presencia simultánea de dos buques insignia de la flota china en un mismo puerto militar, junto con el cierre de extensas áreas marítimas al tráfico civil, generó alarma entre analistas y gobiernos de la región.

Mientras China presenta estas maniobras como ejercicios de rutina, para expertos en seguridad internacional representan una demostración de fuerza estratégica en un contexto geopolítico cada vez más tenso en el Indo-Pacífico.

Algunos analistas advierten que estos despliegues podrían aumentar la probabilidad de incidentes militares involuntarios, dado el creciente enfrentamiento entre China, Estados Unidos y sus aliados en la región. Aunque hablar de una Tercera Guerra Mundial sigue siendo especulativo, la concentración de fuerzas y las restricciones recuerdan que cualquier escalada podría tener repercusiones globales significativas.

El portaaviones Fujian, el más avanzado de China, y el veterano Liaoning coincidieron en el puerto de Qingdao, un hecho inusual que refleja la coordinación de la flota. Fuente: Shutterstock.

El encuentro de gigantes: cuando dos portaaviones amarran juntos en aguas estratégicas

Fotografías captadas por satélite y difundidas en plataformas digitales chinas muestran algo inusual: el Fujian —el portaaviones más moderno de Pekín— y el Liaoning —el veterano de la flota— coincidieron en el puerto de Qingdao, sobre el Mar Amarillo. Esta convergencia no es habitual en operaciones navales de rutina.

El Fujian incorpora catapultas electromagnéticas que marcan un avance tecnológico significativo, permitiendo lanzamientos de aeronaves más rápidos y con mayor carga. El Liaoning, por su parte, aporta años de experiencia operativa y procedimientos consolidados. Juntos en el mismo muelle, representan dos generaciones de doctrina naval china preparándose para algo que aún no se declara oficialmente.

La sincronización de ambos buques en una instalación clave sugiere coordinación previa a ejercicios conjuntos. Expertos regionales interpretan el movimiento como preparación para operaciones de doble portaaviones, una capacidad que China busca demostrar frente a vecinos que monitorean cada movimiento de su armada.

Autoridades marítimas cerraron temporalmente sectores del Mar Amarillo para tránsito civil, generando especulación sobre maniobras estratégicas de gran escala. Fuente: Ding Ziyu vía Escenario Mundial.

Zonas prohibidas y maniobras encubiertas: el Mar Amarillo bajo control militar temporal

Casi al mismo tiempo que circulaban las imágenes satelitales, autoridades marítimas de Dalian emitieron un aviso que cerró durante una semana el tránsito civil en sectores del Estrecho de Bohai y el norte del Mar Amarillo . La medida, justificada por “actividades militares”, no especificó naturaleza ni alcance de las operaciones.

Dalian no es un punto cualquiera: controla el acceso al Golfo de Bohai y alberga infraestructura naval fundamental para la planificación y sostenimiento de operaciones de gran escala. El cierre de rutas comerciales por períodos extendidos suele asociarse a ensayos que requieren exclusividad espacial: lanzamientos aéreos, maniobras de flota o pruebas de sistemas de armas.

El silencio oficial sobre los objetivos concretos del cierre marítimo alimenta especulaciones. Japón y Taiwán, que vigilan constantemente los movimientos de la Armada de China interpretaron el anuncio como parte de un patrón creciente de ejercicios de “proyección lejana” que buscan expandir el radio de acción operativa de Pekín más allá de sus aguas jurisdiccionales.

El fantasma de la Tercera Guerra Mundial: cómo un ejercicio naval puede escalar tensiones globales

La concentración de poder naval chino en puntos estratégicos resuena en capitales de todo el mundo. Cada aviso de zonas restringidas, cada tránsito por el Estrecho de Taiwán, cada ejercicio cerca de archipiélagos disputados se lee como mensaje político tanto como preparación militar.

El contexto amplifica la lectura: tensiones persistentes en torno a Taiwán, disputas territoriales en el Mar de China Meridional, competencia estratégica con Estados Unidos y alianzas militares reforzadas en la región. Los movimientos navales chinos ya no se interpretan como eventos aislados sino como piezas de una estrategia mayor de reafirmación de influencia en el Indo-Pacífico.

Analistas advierten que la acumulación de capacidades —portaaviones modernos, zonas de exclusión temporal, tránsitos por aguas sensibles— crea un escenario donde un incidente no calculado podría escalar rápidamente. La historia del siglo XX enseñó que las grandes guerras no siempre comienzan con declaraciones formales, sino con malentendidos entre flotas en alta mar.