Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente están impulsando los precios del petróleo y de metales preciosos, un movimiento que podría beneficiar a algunas empresas mexicanas vinculadas a estos mercados. De acuerdo con Humberto Calzada, las compañías mexicanas con mayor potencial de beneficiarse ante una escalada del conflicto son Petróleos Mexicanos, Industrias Peñoles y Grupo México, debido a su exposición directa al precio del crudo y de metales como oro, plata y cobre. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán provocaron un repunte en los precios del petróleo, ante el riesgo de interrupciones en el estrecho de Ormuz, una ruta clave por la que transita cerca del 20% del consumo global de energéticos. El alza del crudo mejora las expectativas de ingresos para Petróleos Mexicanos, que además se beneficia de la depreciación del peso frente al dólar, al vender gran parte de su producción en moneda estadounidense. Si bien la petrolera estatal no cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, mayores precios del petróleo suelen reflejarse en mejores perspectivas de flujo y resultados financieros, lo que incluso podría contribuir a reducir su elevada carga de deuda. Analistas de Monex señalaron que Irán ha advertido que podría restringir el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz mientras continúen los ataques de Estados Unidos e Israel, un escenario que podría seguir presionando al alza los precios de los energéticos. Para Luis Gonzali, el petróleo podría escalar hasta los US$150 por barril si las tensiones se mantienen. “Sí ayuda un petróleo más alto para empezar a sanear las finanzas de Pemex (…) quizá no solucione el problema de fondo de la petrolera, pero sí podríamos ver trimestres un poco más positivos”, dijo Gonzali. Aunque el presidente Donald Trump señaló que el conflicto podría terminar pronto, el tránsito marítimo en la zona sigue bajo presión. Analistas de Barclays consideran que el escenario base apunta a una eventual desescalada, aunque anticipan episodios de volatilidad en el proceso. En el mercado accionario mexicano, el impacto de la volatilidad geopolítica suele reflejarse con mayor claridad en empresas mineras. Industrias Peñoles, uno de los mayores productores de plata del mundo, mantiene una alta sensibilidad al precio de metales preciosos como oro y plata, activos considerados refugio en periodos de incertidumbre global. Durante 2025, el oro registró un aumento de 73.68% y la plata subió 158.88%. En paralelo, las acciones de Peñoles avanzaron 255.65%, de acuerdo con datos de Bloomberg. El repunte en los precios de los metales se tradujo en mayores ingresos y utilidades para la minera, impulsando también la valuación bursátil de la compañía. Por su parte, Grupo México es uno de los mayores productores de cobre del mundo, metal que también tiende a registrar movimientos relevantes en entornos de volatilidad global. Al cierre de 2025, el precio del cobre acumuló un alza de 42%, impulsado por expectativas de mayor demanda asociada al desarrollo de inteligencia artificial y electrificación. En paralelo, las acciones de la empresa controlada por Germán Larrea alcanzaron máximos históricos tras subir 71.87% en el año, según datos de Bloomberg. El cobre representa cerca del 80% de los ingresos de la división minera de Grupo México, por lo que los movimientos en su precio tienen un impacto directo en los resultados financieros de la compañía. En el cuarto trimestre de 2025, la empresa reportó un incremento de 42.5% en ingresos, mientras que la utilidad neta de la división minera creció 57.6%, impulsada por el aumento en los precios de los metales.