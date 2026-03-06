¿Hasta dónde podrían subir los precios del petróleo? El estrecho de Ormuz, por el que suele transitar una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundial, sigue cerrado, y el mundo financiero está tratando de averiguar qué significa esto para los precios de la energía. Pero estas estimaciones dependen en gran medida del tiempo que permanezca cerrado el estrecho y del grado de nerviosismo que alcancen los inversionistas, lo que convierte todo el asunto en un elaborado juego de “ponle la cola al burro”. Por supuesto, eso implica evaluar la situación. Imaginemos el peor de los casos, en el que el estrecho permanece cerrado durante un periodo prolongado. Eso supondría una reducción de 20 millones de barriles diarios de crudo y productos refinados en el suministro mundial. Aun así, parte de ese volumen podría redirigirse a través de oleoductos de la región. Ya se esperaba que el mundo produjera más barriles de los que consumiría este año, y se podrían obtener algunos más de otros productores, como el petróleo de esquisto de EE.UU. y nuevos puntos calientes como Guyana. Una pérdida neta de 12 millones de barriles diarios sería superior a la caída de la demanda de petróleo durante la pandemia. Afortunadamente, ese es un resultado extremadamente improbable. Es poco probable que el estrecho permanezca cerrado durante un período prolongado, ya sea porque cesen las hostilidades o porque la Marina de los Estados Unidos finalmente escolte a los barcos. Y, en medio de las nubes geopolíticas que se avecinan, el mundo ha acumulado reservas de alrededor de 8,000 millones de barriles de petróleo y productos refinados, según Goldman Sachs. Los propietarios de esas reservas podrían amortiguar el impacto, pero no se puede confiar en que compensen todo el daño. Por lo tanto, un déficit de 2 millones de barriles diarios —equivalente a alrededor del 2% del consumo mundial— no es algo imposible, incluso si no se produce lo peor. Por ejemplo, escoltar a los petroleros a través del estrecho podría reducir la velocidad a la que pueden transitar. Y, en una región tan inestable, no es difícil imaginar interrupciones parciales o cierres periódicos de los yacimientos petrolíferos, lo que daría lugar a un suministro inferior al que se consideraba anteriormente como referencia. ¿Hasta dónde subirá el precio del petróleo en ese caso? Potencialmente, bastante alto. La demanda de petróleo es inelástica, lo que significa que es difícil conseguir que la gente deje de utilizarlo, incluso cuando les cuesta más. El impacto en la demanda variaría mucho de un lugar a otro y de una persona a otra. Las aerolíneas suelen repercutir el costo directamente a los pasajeros. Los conductores estadounidenses, cuyo combustible sube al mismo ritmo que el petróleo, tienden a ser más sensibles. Hay que ver, entonces, la última vez que los altos precios del petróleo fueron seguidos por una caída del 2% en el consumo, como guía para saber cómo retorna el equilibrio al mercado. Como señalan los analistas de Stifel, eso ocurrió entre 2007 y 2009. Es un paralelismo imperfecto. Por un lado, la crisis financiera mundial habrá hecho que la demanda sea más frágil, lo que ha contribuido a la caída. Por otro lado, el precio del petróleo había subido gradualmente, lo que facilitó la adaptación del mundo, y la economía global había crecido con más fuerza. Aun así, el precio máximo alcanzado por el petróleo fue de u$s 147 por barril, lo que equivale a 222 dólares actuales. Una vez más, para que eso ocurra, tienen que salir muchas cosas mal. Pero según ese criterio, incluso las estimaciones más pesimistas parecen optimistas.