El Gobierno de Claudia Sheinbaum alertó a los mexicanos sobre una supuesta filtración de datos de más de 12.9 millones de registros que pertenecen a diferentes call centers. De acuerdo al comunicado oficial de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la fuga de datos se descubrió luego de que expertos en ciberseguridad hayan descubierto la venta de la base de datos por Telegram el 22 de septiembre del 2026.

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno aseguró la base de datos puesta a la venta en Telegram de forma ilegal cuenta con los siguientes datos sensibles: “Nombre completo, medios de contacto —entre ellos correo electrónico, teléfono y celular—, así como fecha de nacimiento, RFC, domicilio, datos bancarios, entre otros”.

La Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción reportó ahorros por casi 84 mil millones de pesos en dos años de administración. Fuente: EFE José Méndez

Intentan vender una base de datos privada con información de clientes de bancos y supermercados

El comunicado Nro. 113 fechado el 24 de septiembre del 2026 enlisto todas las firmas cuyos datos de clientes estarían en la base de datos que se intentó vender en Telegram. En total son 23 las marcas que el Gobierno de México señala como con clientes de ellos que se encontraron en la base filtrada.

Amazon American Express Afirme Banamex Banco del Bajío BBVA Banorte Banregio HSBC Inbursa INVEX Liverpool Sam’s Club Santander Scotiabank Sears Suburbia Banco Walmart Credomatic IXE Sanborns C&A Soriana

“Esta autoridad obtuvo una muestra de 13 mil registros correspondientes a 13 bases de datos distintas, a nombre de diversas personas morales”, señaló el comunicado.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investiga presunta venta de más de 12.9 millones de registros con datos personales en posesión de diversos call centers. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El Gobierno de México avanza en la investigación para dar con los responsables

Basados en los principios de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, previstas en los artículos 39, fracción I, 54 y 55 de dicho ordenamiento, el Gobierno confirmó el inicio de monitoreos e investigaciones que lleven a esclarecer los hechos y los responsables.

Asimismo, la investigación correspondiente se basará, según el comunicado, bajo los alineaminento de los “artículos 30-B, fracción VII, y 30-F, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”.

Finalmente, el Gobierno de Claudia Sheinbaum informó que se trabajará “en estricto apego a derecho y en protección del interés público”, para cuidar de los clientes que se pueda llegar a ver afectados.