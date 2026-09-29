El ingreso promedio mensual de los trabajadores de tiempo completo utilizado por el ICE 2026 se ubica en 11.548 pesos a nivel estatal.

Los salarios en México presentan diferencias importantes entre las entidades federativas. El Índice de Competitividad Estatal 2026 (ICE) del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) identificó cuáles tienen las mejores condiciones dentro de su mercado laboral.

La edición 2026 del estudio fue publicada el 21 de septiembre y analiza a las 32 entidades federativas mediante 53 indicadores agrupados en seis subíndices. Entre ellos se encuentra el de Mercado de Trabajo, que contempla los ingresos, la formalidad laboral, la escolaridad y otras condiciones relacionadas con el empleo.

Dentro de este apartado, Baja California Sur, Ciudad de México y Jalisco ocupan los tres primeros lugares.

Los tres estados con mejores condiciones laborales en México

De acuerdo con el ICE 2026 del IMCO, Baja California Sur ocupa el primer lugar del subíndice Mercado de Trabajo. La entidad también registra uno de los ingresos promedio más altos para trabajadores de tiempo completo, con 16.472 pesos mensuales.

La Ciudad de México aparece en el segundo lugar del subíndice. La capital registra un ingreso promedio mensual de 16.078 pesos para trabajadores de tiempo completo.

El tercer lugar corresponde a Jalisco, que avanzó cinco posiciones en la clasificación de Mercado de Trabajo. En este caso, el tercer puesto refleja el resultado conjunto de los indicadores laborales analizados por el IMCO y no significa que tenga el tercer salario individual más alto de las 32 entidades.

Cuánto gana en promedio un trabajador de tiempo completo en México

El ingreso promedio mensual de los trabajadores de tiempo completo utilizado por el ICE 2026 se ubica en 11.548 pesos a nivel estatal. Esta cifra permite dimensionar la diferencia entre el promedio y los ingresos registrados en entidades como Baja California Sur y Ciudad de México.

La edición 2026 del estudio fue publicada el 21 de septiembre y analiza a las 32 entidades federativas mediante 53 indicadores agrupados en seis subíndices. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El IMCO señala que los estados con mejores resultados laborales combinan distintos factores. Entre ellos aparecen una menor informalidad, mayores niveles de escolaridad y mejores ingresos, por lo que el salario es solo uno de los elementos utilizados para medir el desempeño del mercado de trabajo.

En los estados con mejores resultados laborales también se observan diferencias en materia de educación y empleo formal, dos variables que forman parte de la evaluación del IMCO y que ayudan a explicar la posición de las entidades dentro del subíndice.

Qué otros estados aparecen entre los primeros lugares

Después de Baja California Sur, Ciudad de México y Jalisco, el listado de las entidades con mejores condiciones laborales continúa con Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Querétaro y Nayarit.

El resultado corresponde específicamente al subíndice Mercado de Trabajo del ICE 2026. La clasificación no debe confundirse con el ranking general del Índice de Competitividad Estatal, que considera 53 indicadores distribuidos en seis subíndices para evaluar a las 32 entidades federativas.