Elon Musk volvió a sacudir el mundo tecnológico al adelantar que su próximo procesador de inteligencia artificial, el AI5, marcará un antes y un después en la industria. El empresario incluso proyecta el siguiente salto: “Con algo de suerte y aceleración mediante IA, podríamos tener listo el chip AI6 en diciembre”. El desarrollo del chip no solo apunta a mayor potencia, sino a transformar la forma en que se fabrican estos componentes. Según el millonario Elon Musk, la clave estará en aprovechar al máximo cada circuito: “AI5 superará con creces las expectativas, ya que todo el conjunto de software de IA de Tesla está diseñado para aprovechar al máximo cada circuito”. En este contexto, la alianza entre Tesla y Samsung para su fabricación refuerza la ambición del proyecto, que no solo apunta a centros de datos, sino a su implementación directa en robots humanoides y vehículos autónomos. El salto tecnológico del AI5 radica en su innovador diseño de “media retícula”, una estrategia que permite fabricar dos chips en un solo proceso. El especialista Phil Beisel lo explicó con claridad: “colocar dos chips por disparo duplica efectivamente el rendimiento”. Este enfoque obliga a decisiones de ingeniería clave. “el equipo de diseño de chips de Tesla tuvo que gestionar cuidadosamente las características del chip, por ejemplo, eliminando el ISP antiguo (y la GPU clásica) para dejar espacio para más núcleos de IA”, detalló Beisel. El resultado es un chip más enfocado en inteligencia artificial pura. A diferencia de otros gigantes como NVIDIA, cuyo Blackwell utiliza toda la retícula en un solo chip, Tesla apuesta por eficiencia productiva. “Si Tesla alcanza sus objetivos… será casi como reducir a la mitad los requisitos de fabricación”, agregó el experto. El objetivo de Tesla no se limita a crear un chip potente, sino a integrarlo en su ecosistema de inteligencia artificial. Musk dejó en claro que su uso principal no será el tradicional: “AI5… está optimizado principalmente para la computación perimetral de IA en Optimus y Robotaxi”. Por otro lado, el empresario anticipó una evolución rápida en la arquitectura. “Con la misma retícula… un único chip AI6 tiene el potencial de igualar a un SoC dual AI5”, lo que sugiere avances significativos sin necesidad de cambiar el proceso de fabricación. Este horizonte tecnológico apunta a una escalabilidad inédita gracias a Elon Musk. Desde fábricas automatizadas hasta robots humanoides, Tesla busca posicionarse en el centro de la próxima revolución industrial impulsada por inteligencia artificial.