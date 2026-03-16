La reciente salida de Elon Musk del Gobierno de los Estados Unidos ha revelado no solo un inesperado conflicto entre el magnate y el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, sino también cifras alarmantes en la economía del país. De acuerdo con el fundador de Tesla, quien mantiene una relación tensa con el mandatario norteamericano tras cumplir con su responsabilidad al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), existe una única razón que está conduciendo al país hacia la quiebra. En función de los datos recabados, el ex mano derecha de Donald Trump aseguró en sus redes que "el Congreso está llevando a Estados Unidos a la bancarrota“. A través de una publicación que compartió desde la cuenta oficial que posee en la red social de su propiedad, Elon Musk reveló que el Congreso está llevando a la “bancarrota” a los Estados Unidos de América. El CEO de Space X posteó en su perfil oficial un mensaje compartido por un internauta en el que se detallan los ingresos y egresos que ha tenido el Gobierno estadounidense durante el ejercicio fiscal actual. La publicación realizada por el usuario @alojoh, quien se presenta en su perfil como investigador de mercados financieros, expone los datos actuales sobre el gasto gubernamental estadounidense. “En el presente ejercicio fiscal, el gobierno ya ha gastado 4,159 mil millones de dólares. Esto corresponde a los primeros siete meses y el ejercicio fiscal finaliza en septiembre", sostiene el internauta en función de la información recabada. El gráfico en cuestión da a conocer cómo el gasto neto por intereses se ha convertido en la segunda categoría de gasto más grande, con USD 579 mil millones (durante 7 meses). A este gasto, lo siguen los que insume la seguridad social (USD 907 mil millones) e incluso superó la defensa nacional (USD 536 mil millones), la salud (USD 555 mil millones) y Medicare (USD 550 mil millones). Según detalla el usuario al que Elon Musk decidió darle visibilidad en su perfil, el déficit acumulado asciende a 1,049 billones de dólares, lo que representa un 34% de los ingresos totales.