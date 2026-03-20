El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su política migratoria e identificó a decenas de nacionalidades que deberán pagar una fianza de hasta 15,000 dólares para obtener una visa de turismo o negocios B1 o B2. La medida forma parte de un programa piloto enfocado en reducir las tasas de permanencia ilegal. De acuerdo con lo publicado por Estados Unidos, “todo ciudadano o nacional que viaje con un pasaporte emitido por uno de estos países… deberá depositar una fianza de $5,000, $10,000 o $15,000”, monto que será definido durante la entrevista consular. Este requisito aplica sin importar el lugar donde se solicite la visa. La disposición, basada en la Sección 221(g)(3) de la ley migratoria estadounidense, no garantiza la aprobación del documento. “Una fianza no garantiza la emisión de la visa”, advierte la autoridad, subrayando que el objetivo es asegurar que los viajeros respeten el tiempo autorizado de estancia. El listado fue publicado por Departamento de Estado de Estados Unidos e incluye a más de 50 países cuyos ciudadanos estarán sujetos a esta medida, de momento, México no hace parte de esta black list. El cumplimiento de la fianza depende directamente del respeto a las condiciones migratorias establecidas al ingresar a Estados Unidos. El dinero depositado funciona como una garantía de salida dentro del periodo autorizado por las autoridades. Según el gobierno, la fianza “se cancelará y el dinero se devolverá automáticamente” si el visitante abandona el país en tiempo y forma o si decide no viajar antes del vencimiento de la visa otorgada. También se contempla la devolución en casos donde el viajero es rechazado en el puerto de entrada. En todos los escenarios, el control depende de los registros del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El incumplimiento puede derivar en sanciones migratorias y la pérdida del dinero depositado. Las autoridades advierten que los casos serán revisados por el sistema migratorio estadounidense. “El Departamento de Seguridad Nacional remitirá los casos… al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS”, señala el comunicado. Entre las principales situaciones de incumplimiento que marca el Gobierno de Estados Unidos se encuentran: Incluso pagando la fianza, los viajeros no están exentos de sanciones si violan las reglas migratorias. Permanecer en Estados Unidos más allá del tiempo permitido puede implicar la pérdida total del dinero, procesos ante autoridades migratorias y restricciones para futuras visas, reforzando el carácter disuasivo de esta medida.