El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial está generando una nueva carrera tecnológica, pero también está despertando preocupaciones. Un reciente proyecto vinculado con el empresario Elon Musk encendió el debate en Estados Unidos luego de que se aprobara una planta energética destinada a abastecer un enorme centro de datos para el desarrollo de sistemas avanzados. La iniciativa, impulsada por la empresa xAI, contempla la instalación de decenas de turbinas de gas para alimentar infraestructura informática de gran escala. Mientras sus promotores aseguran que es clave para competir en la nueva era tecnológica, organizaciones civiles y ambientalistas advierten que podría tener un fuerte impacto en la calidad del aire y la salud pública. El plan se relaciona con la construcción de un gigantesco centro de datos que permitirá entrenar modelos avanzados de inteligencia artificial y competir con gigantes tecnológicos como OpenAI, Google y Anthropic. Para sostener el enorme consumo energético de estas instalaciones, las autoridades aprobaron un permiso que habilita la operación de 41 turbinas de gas metano en el estado de Mississippi, cerca de la frontera con Tennessee. La energía producida abastecerá el centro de datos Colossus 2, ubicado en Memphis. Este tipo de complejos tecnológicos requiere electricidad constante para procesar enormes volúmenes de información, entrenar algoritmos y mantener miles de servidores funcionando las 24 horas. El proyecto provocó una reacción inmediata de organizaciones ambientales y civiles. Entre ellas se encuentran la National Association for the Advancement of Colored People y el Southern Environmental Law Center, que cuestionaron el permiso otorgado a la planta energética. De acuerdo con estas entidades, las turbinas podrían liberar grandes cantidades de contaminantes que contribuyen a la formación de smog y sustancias químicas dañinas como el formaldehído. También alertaron sobre la emisión de material particulado fino (PM2.5), partículas microscópicas capaces de penetrar profundamente en los pulmones y el torrente sanguíneo. Este tipo de contaminación está asociada con un mayor riesgo de: Para los críticos, la planta podría convertirse en uno de los mayores focos de contaminación industrial en la región. La polémica no solo gira en torno al impacto ambiental, sino también al proceso mediante el cual se aprobó el permiso. Documentos citados por organizaciones civiles indican que la autorización se otorgó poco tiempo después de finalizar el período de comentarios públicos, lo que despertó cuestionamientos sobre posibles presiones para acelerar la decisión. Además, se criticó que la audiencia pública relacionada con el proyecto se realizara el mismo día de elecciones y a varias horas de distancia de las comunidades que podrían verse afectadas. Las organizaciones denunciantes incluso señalaron que algunas turbinas podrían haber estado operando sin autorización previa, lo que podría implicar una posible violación de la Clean Air Act.