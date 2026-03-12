El Banco del Bienestar volvió a confirmar un depósito que será entregado a mujeres que cumplan con ciertos requisitos establecidos por las autoridades. El apoyo económico forma parte de un programa social dirigido a fortalecer el ingreso de sectores vulnerables. Las beneficiarias que completen el registro y sean aceptadas en el padrón podrán recibir un pago de 2,500 pesos directamente en su cuenta bancaria, mediante transferencias administradas por el sistema de programas del Bienestar. El programa está dirigido a mujeres de entre 18 y 59 años que vivan en el Estado de México. Para acceder al beneficio, las solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos: El apoyo está enfocado en mujeres que se encuentran en condiciones económicas vulnerables, por lo que las autoridades revisarán la información proporcionada durante la inscripción. Una vez aceptadas en el programa, las beneficiarias podrán recibir el apoyo económico mediante depósitos directos en cuentas del Banco del Bienestar. El programa contempla la entrega de 2,500 pesos bimestrales a las beneficiarias que completen el registro y sean aceptadas. El dinero se depositará directamente en cuentas del Banco del Bienestar, como parte del sistema de transferencias electrónicas para la entrega de apoyos sociales.