Los recortes impulsados por Elon Musk dentro del plan de reducción del gasto público del Department of Government Efficiency (DOGE) están teniendo efectos visibles en la capacidad operativa del gobierno de Estados Unidos en medio del conflicto con Irán, según informes recientes citados por medios internacionales. La política de recortes, impulsada durante el gobierno de Donald Trump, incluyó despidos masivos de empleados federales y la eliminación de programas considerados innecesarios para reducir el gasto público. Sin embargo, analistas y funcionarios advierten que esas decisiones ahora están afectando áreas críticas del Estado en un momento de creciente tensión militar. El programa de austeridad del DOGE provocó la salida de cientos de miles de empleados federales, lo que debilitó la capacidad de varias agencias para responder a crisis internacionales o emergencias. Algunas oficinas clave del gobierno, como el Pentágono, quedaron con menos personal del necesario, lo que complicó tareas estratégicas como: El recorte también alcanzó agencias vinculadas a seguridad nacional y programas científicos, lo que redujo la experiencia técnica disponible dentro del gobierno federal. Según informes recientes, muchas de estas instituciones ahora operan con plantillas reducidas y menor capacidad de respuesta, justo cuando el país enfrenta una escalada militar en Medio Oriente. La situación se vuelve especialmente delicada en el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Irán, un conflicto que ya consume miles de millones de dólares y recursos militares cada semana. La ofensiva militar, iniciada en 2026 con ataques a objetivos iraníes y operaciones conjuntas con aliados, obligó al gobierno estadounidense a movilizar rápidamente personal, tecnología y logística. Pero especialistas advierten que los recortes aplicados por el DOGE dejaron al gobierno con menos capacidad institucional para sostener un conflicto prolongado. Entre las áreas que podrían verse afectadas se mencionan: Esto ocurre en un momento en que el conflicto con Irán también genera tensiones en mercados energéticos y rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores del comercio mundial de petróleo.