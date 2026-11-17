Comprar por internet permite acceder a productos que pueden no estar disponibles en el mercado local, comparar alternativas y realizar una operación con una tienda ubicada a miles de kilómetros. Pero cuando el vendedor se encuentra en otro país, antes de pagar conviene revisar algunos puntos adicionales a los de una compra nacional.

La confianza es uno de ellos. La publicación“Online dispute resolution key to boosting consumer trust” de UN Trade and Development (UNCTAD), publicada en 2024, señala que fortalecer la confianza de los consumidores es fundamental para el comercio electrónico transfronterizo. El organismo también advierte sobre los desafíos que existen para resolver controversias cuando comprador y vendedor están en jurisdicciones diferentes.

Para facilitar este tipo de operaciones, PayPal permite realizar transacciones en más de 200 mercados y 25 divisas, de acuerdo con la información que la compañía compartió para esta campaña. La plataforma incorpora conversión de divisas y herramientas de protección contra fraudes, además de opciones dirigidas a facilitar los pagos entre consumidores y comercios de diferentes mercados.

La dimensión internacional también forma parte del uso que recibe la plataforma. El informe compartido por la empresa señala que 65% de las cuentas activas globales de PayPal corresponde a usuarios de comercio transfronterizo, según datos a diciembre de 2023.

Foto: PayPal modificada con IA por El Cronista. PayPal IA

Qué conviene revisar antes de pagar en una tienda extranjera

El primer punto es identificar en qué moneda se concretará la operación y cuál será el importe aplicable. El precio publicado inicialmente no debería ser la única información a considerar: al tratarse de una compra internacional, el consumidor necesita prestar atención a las condiciones que aparecen antes de confirmar el pago.

También resulta importante revisar las condiciones comerciales del vendedor. Las políticas de envío, devolución y resolución de inconvenientes adquieren particular relevancia cuando comprador y comercio se encuentran en países diferentes.

UNCTAD destacó en su publicación sobre resolución de disputas y confianza en el comercio electrónico transfronterizo de 2024 que solo 38% de los países considerados en sus datos contaba con sistemas establecidos para resolver disputas transfronterizas. El organismo plantea que la existencia de mecanismos de resolución accesibles, transparentes y eficaces es fundamental para proteger a los consumidores y construir confianza en los mercados digitales globales.

Los medios de pago también cambian según el mercado

La forma de pagar es otro factor a contemplar. Según Mexico Digital Commerce Pulse: Vendedores en Línea, entre los negocios encuestados que manejan pagos internacionales, 75% ofrece tarjeta de débito, 73% tarjeta de crédito y 65% carteras digitales.

Del lado de los negocios, operar internacionalmente también exige resolver otros aspectos. En el mismo estudio, 42% de los vendedores consultados considera importante manejar múltiples monedas para impulsar el comercio transfronterizo; 42% menciona adaptar su sitio o aplicación a otros idiomas y 37% destaca contar con diversos métodos de pago.

PayPal se inserta en esa necesidad al permitir transacciones en múltiples mercados y monedas. Además, entre los negocios encuestados que ofrecen PayPal, 88% considera que la plataforma ha facilitado sus ventas transfronterizas.

Comprar en una tienda situada en otro país puede ampliar las opciones disponibles para el consumidor, pero la distancia también hace necesario prestar atención a más variables. Revisar la moneda, las características del pago y las condiciones de la operación antes de confirmar la compra permite tomar una decisión con más información, especialmente cuando vendedor y comprador se encuentran en mercados diferentes.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.