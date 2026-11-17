Cuando un consumidor llega al momento de pagar por internet, todavía debe atravesar una de las etapas más sensibles de la compra. Completar datos, elegir un método de pago y verificar la operación puede sumar pasos justo cuando la decisión de adquirir el producto ya está prácticamente tomada.

La experiencia en esta instancia tiene un peso concreto. La publicación Payment UX: Research-Backed Standards for Ecommerce Checkouts, de Baymard Institute, publicada en 2026, define el pago como el momento de mayor ansiedad dentro del proceso de compra online. Entre las dudas que pueden aparecer menciona el monto final, si la tarjeta funcionará, la seguridad de los datos y qué ocurrirá si es necesario devolver el producto.

Una de las herramientas desarrolladas para simplificar esta etapa es PayPal Express Checkout. Esta solución permite que los clientes paguen utilizando la información guardada en su cuenta de PayPal sin tener que llenar formularios extensos. También puede utilizarse desde celular, tableta o computadora y permite realizar el pago sin abandonar el sitio del comercio.

Para los consumidores, la propuesta se enfoca en agilizar la operación y reducir los pasos necesarios para completar el pago. Para los negocios, PayPal presenta a Express Checkout como una solución destinada a disminuir el abandono de carrito y favorecer que más operaciones lleguen a concretarse. Según explica la empresa, no tiene tarifas mensuales ni costos de configuración y que incluye Protección al Vendedor y protección contra fraudes.

Foto: Pexels, modificada con IA por El Cronista. Foto: PayPal

Cómo funciona PayPal Express Checkout

El punto central de Express Checkout es aprovechar la información que el usuario ya tiene almacenada en su cuenta PayPal. De esta manera, no necesita volver a completar determinados datos mediante formularios durante el proceso de compra.

Este aspecto cobra relevancia al observar qué ocurre en los procesos de pago en general. La investigación Checkout Optimization: 5 Ways to Minimize Form Fields in Checkout, publicada por Baymard Institute en 2024, encontró que el proceso de compra promedio analizado tenía 5.1 pasos y 11.3 campos de formulario. El estudio concluye que la cantidad de campos que el usuario debe gestionar tiene mayor impacto en la experiencia que el número de pasos por sí mismo.

El comportamiento de los negocios mexicanos también muestra un avance hacia diferentes alternativas digitales. Según Mexico Digital Commerce Pulse: Vendedores en Línea, el 81% de los vendedores encuestados acepta carteras digitales, mientras que 46% planea ofrecer más opciones de pago para impulsar sus ventas online.

La facilidad de pago también importa para los negocios

Entre las empresas encuestadas que ya ofrecen PayPal, el mismo estudio señala que 55% menciona la facilidad de uso como una de las principales razones para integrarlo y 46% indica que simplifica sus operaciones.

La seguridad también interviene en la elección. El estudio Payments and Credential Vaulting: The Trust Factor, de PYMNTS, publicado en enero-febrero de 2023, asegura que el 60% de los consumidores encuestados confía en PayPal para verificar sus credenciales de pago, más que en cualquier otra institución financiera considerada en ese estudio. La investigación se basó en 2,180 respuestas completas recopiladas en noviembre de 2022.

Express Checkout se ubica así en una tendencia más amplia del comercio electrónico: reducir el esfuerzo necesario entre la decisión de comprar y la confirmación de la operación. La herramienta de PayPal aborda específicamente esa instancia al permitir reutilizar información ya almacenada en la cuenta del usuario.

Para un negocio, el desafío no termina cuando un consumidor agrega un producto al carrito. También importa qué ocurre durante los últimos pasos y cuánto esfuerzo requiere completar el pago. En ese punto, simplificar formularios y ofrecer una experiencia de cobro clara puede convertirse en una parte relevante del recorrido de compra.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.