El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha y promete un espectáculo único: el día se convertirá en noche durante unos minutos en un fenómeno que no se repetirá en 157 años. En España, la expectativa crece ante un evento astronómico que marcará a toda una generación. Según EFE, Euskadi, y especialmente Álava, se perfilan como algunos de los mejores puntos para observar este eclipse total de sol que no volverá a repetirse en la comunidad hasta el año 2183. La franja de visibilidad será muy reducida y, de forma completa, solo podrá disfrutarse en Groenlandia, Islandia y la península ibérica. El fenómeno tendrá lugar el 12 de agosto y se desarrollará durante el atardecer. El primer contacto del disco de la Luna con el del Sol se producirá a las 19:30 horas. La fase de totalidad llegará a las 20:27, cuando el cielo se oscurezca por completo, y el eclipse concluirá a las 21:30 horas. Dentro del País Vasco, las mejores condiciones para observar el eclipse se darán en el oeste de Vizcaya, aunque el punto más privilegiado será Álava. En Guipúzcoa, en cambio, el eclipse no alcanzará el 100% de totalidad. Durante el eclipse, el cielo podría oscurecerse hasta el punto de permitir ver estrellas e incluso algún planeta. Además, se producirán fenómenos breves pero impactantes como las ‘Perlas de Baily’, destellos de luz causados por los rayos solares al atravesar los valles de la Luna. A continuación aparecerá el conocido ‘Anillo de diamante’, un efecto visual en el que solo queda visible un punto brillante de luz, similar a una joya luminosa. Ambas fases duran apenas unos segundos, pero son de los momentos más esperados. Para observar el eclipse con seguridad, será imprescindible utilizar gafas homologadas en todas sus fases, excepto durante la totalidad, cuando el cielo se oscurezca por completo. Sin esta protección, cualquier rayo solar puede provocar daños en la vista. Además, el Gobierno Vasco ha puesto en marcha la web ‘eklipsea.euskadi.eus’, donde se puede consultar información práctica sobre horarios, fases, visibilidad según la localidad y recomendaciones para disfrutar del fenómeno de forma segura. También se han organizado actividades divulgativas, como la exposición ‘El día de los dos atardeceres’ en Zarautz el 1 de abril y un acto festivo el 20 de junio en Vitoria. Aunque este eclipse no se repetirá en más de un siglo, en los próximos años habrá otros dos eclipses parciales: el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028, que formarán parte de una serie excepcional de eventos astronómicos.