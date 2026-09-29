La empresa impulsa la electrificación de la movilidad en plataformas como Uber o DiDi.

La empresa de electromovilidad eléctrica mexicana, Vemo, alcanzó la emisión de sus primeros 9,000 bonos de carbono, bajo la certificación internacional VCS Verra.

Hub de carga de autos en Nuevo León de Vemo. Cortesía Vemo

De acuerdo con el Reporte de Sustentabilidad 2025 de Vemo, los créditos surgen a partir de la operación de Vemo Conduce, un esquema de empleos formales mediante el cual opera flotas eléctricas integradas con Uber y DiDi.

En el documento, la empresa señaló que cada uno de sus vehículos eléctricos reduce 66% las emisiones equivalentes de dióxido de carbono (CO2e), frente a un auto convencional de gasolina.

“Desde el día uno nos hicimos una pregunta: ¿generamos impacto real o solo hablamos de él? Nuestros primeros 9,000 bonos, verificados por Verra, el estándar de carbono más reconocido del mundo, son la respuesta: cada kilómetro eléctrico cuenta”, destacó Germán Losada, Co-Fundador y Co-CEO de Vemo.

Vemo ayuda a mejorar la calidad del aire

Como parte de su Reporte de Sustentabilidad, Vemo destaca tres avances principales en la mejora de indicadores ambientales del grupo.

Mitigación de gases de efecto invernadero: Durante 2025, la firma evitó la emisión de 17,156 toneladas de CO2e, un crecimiento de 53% frente a 11,232 toneladas registradas en 2024. Desde el arranque de sus operaciones en 2021, la cifra acumulada alcanza 42,161 toneladas de CO2e. Despliegue operativo: La compañía rebasó la marca de los 270 millones de kilómetros eléctricos recorridos. Calidad del aire urbano: En términos de contaminantes locales que dañan directamente la salud cardiopulmonar —como material particulado (PM), óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre—, Vemo evitó 12.2 toneladas, lo que representa un alza anual del 26%.

Empleo formal e inclusión financiera

Como parte de su política Ambiental, Sustentable y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), Vemo también destacó su labor en el crecimiento del número de conductores con empleos formales en la economía de las plataformas, en un sector que se caracteriza por la informalidad laboral.

La compañía destacó que cerró 2025 con 2,116 empleados directos, un crecimiento anual de 11%, de los cuáles 1,417 corresponden a conductores contratados de manera formal, es decir, con prestaciones de ley y seguridad social.

Además, señaló que a través de la unidad su unidad de arrendamiento, Vemo Impulso, la compañía mantuvo vigentes 3,051 contratos activos, permitiendo a conductores acceder a esquemas de financiamiento e historial crediticio por primera vez.

“La transición eléctrica solo triunfa cuando mejora la vida de las personas. Por eso detrás de cada tonelada evitada hay un conductor con empleo formal, otro construyendo su primer historial crediticio y una ciudad que respira un poco mejor”, afirmó Roberto Rocha, Co-Fundador y Co-CEO.

Avanza Vemo en equidad de género

Finalmente, en materia de Gobernanza y Responsabilidad Social, la empresa reportó avances bajo la metodología de los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) de la ONU.

En este sentido, la empresa alcanzó 41% en el índice de equidad de género, siete puntos porcentuales por encima del resultado de 2024.

Este incremento fue impulsado por la ampliación de la licencia parental (un mes adicional para mujeres y cinco días adicionales para hombres), procesos de reclutamiento ciego y la supervisión continua de métricas de Diversidad, Equidad e Inclusión.

Además, la empresa lanzó el Portal de Ética Confidencial y un Sistema de Gestión Ambiental y Social para blindar sus operaciones bajo estándares internacionales.