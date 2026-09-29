Jeeves, sistema operativo financiero global para empresas que hacen negocios en varios países, cerró una ronda de capital por u$s 110 millones de dólares y el lanzamiento de su billetera propia de stablecoins, con pagos instantáneos a 190 países.

La ronda fue liderada por CoinFund, con la participación de AllianceBernstein, Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures, CRV, GIC, Global PayTech Ventures, ParaFi, Vista, Wintermute, Y Combinator y otros.

La ronda ocurre en un momento en el que, en México, uno de los mercados clave de Jeeves, sus ingresos crecieron 57 % entre el inicio de 2026 y agosto y más que se duplicaron en los últimos 12 meses. El volumen procesado (GTV) creció 68 % en ese mismo periodo y se multiplicó por 2,25 veces en los últimos 12 meses, aseguró la compañía en un comunicado.

A partir de esta ronda, la compañía profundiza su apuesta por México en tres frentes: continúa el desarrollo de soluciones altamente localizadas para los equipos de finanzas en el país, amplía sus capacidades regulatorias en el país e incorporará más talento en México para sus equipos comerciales, de producto e ingeniería.

Jeeves es el sistema operativo financiero de miles de empresas en sectores como tecnología, movilidad, servicios financieros, retail y comercio electrónico, entre sus clientes se encuentran BMW, H&M, Lululemon, Burger King, Kavak y XP.

La ronda llega después de que Jeeves triplicara su volumen año contra año y superara los u$s 5,000 millones de volumen total anualizado en su plataforma, entre tarjetas y pagos.

Dentro de sus líneas de negocio, las stablecoins son lo que más rápido crece: hace ocho meses la actividad liquidada en stablecoins dentro de Jeeves era prácticamente cero y hoy opera a un ritmo anualizado de u$s 1,500 millones.

Por eso Jeeves amplía su oferta de tarjeta en stablecoins de 25 a 35 países, con la entrada a 10 nuevos mercados, entre ellos Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay.

“Construimos Jeeves sobre rieles de stablecoins porque es la única forma de ofrecer a las empresas la misma velocidad y estructura de costos al mover dinero entre São Paulo y Berlín que cuando operan dentro de un solo país. Eso es lo que significa una infraestructura financiera nativa en stablecoins para empresas globales”, afirmó Dileep Thazhmon, fundador y CEO de Jeeves, en el comunicado que informó la ronda.

La oferta de Jeeves sigue ampliando fronteras, también informó que abre una oficina en Madrid para expandir globalmente su oferta central de tarjetas y pagos nativos en stablecoins.