Consorcio ARA, desarrolladora de vivienda controlada por la familia Ahumada Russek, se suma a una nueva ola de Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en un mercado donde la baja liquidez puede amplificar los movimientos de las acciones y hacer más relevante la prima ofrecida por los compradores.

La compañía informó que Germán Ahumada Russek y Luis Felipe Ahumada Russek, accionistas actuales de ARA, manifestaron al Consejo de Administración su intención de iniciar, a través de una sociedad que constituirán para ese propósito, los procesos para llevar a cabo una OPA por hasta 100% de las acciones de Consorcio ARA que no sean propiedad, directa o indirectamente, de ellos o de sus afiliadas.

La oferta consideraría un precio aproximado de MXN $5.63 por acción, de acuerdo con el comunicado de la empresa. Ese precio representa una prima de 20% frente al precio promedio ponderado de las operaciones de los últimos 30 días de cotización, según ARA.

La operación no tiene como objetivo cancelar la inscripción de las acciones de ARA en el Registro Nacional de Valores ni su listado en la Bolsa Mexicana de Valores, de acuerdo con los accionistas que impulsan la oferta.

El lanzamiento de la OPA todavía no tiene fecha. ARA señaló que dependerá del cumplimiento de las condiciones y autorizaciones regulatorias y corporativas correspondientes.

La baja liquidez en la BMV vuelve a poner el foco en las OPAs

La intención de Consorcio ARA llega en un momento en que distintas compañías mexicanas han recurrido a OPAs como mecanismo para modificar su estructura accionaria, en un mercado bursátil donde algunas emisoras enfrentan una menor profundidad de negociación.

Humberto Calzada, economista en jefe de Rankia Latinoamérica, señaló que estas operaciones pueden estar relacionadas con la “baja profundidad” del mercado mexicano, donde un volumen reducido de operaciones puede generar movimientos importantes en los precios.

“En un mercado con poca liquidez, estas acciones pueden dar la impresión de que pocos participantes tienen capacidad de influir significativamente en la formación de precios, lo que refuerza la necesidad de transparencia”, dijo el analista.

Acciones de ARA buscan reflejar su valor

Consorcio ARA se dedica al diseño, promoción, construcción y comercialización de desarrollos habitacionales de interés social, tipo medio y residencial, además de la edificación y arrendamiento de centros comerciales en México. Actualmente tiene presencia en 16 estados y 38 desarrollos en operación, de acuerdo con el comunicado de la compañía.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, los ingresos de la emisora crecieron 11.3%, a aproximadamente MXN $2,300 millones, mientras que la utilidad neta descendió 5.2%, a 162 millones de pesos.

Mientras tanto, los títulos de Consorcio ARA acumulan un retorno de 23.6% en lo que va de 2026, al pasar de MXN $3.76 a 4.65 pesos por acción al cierre del martes.

Para Jacobo Rodríguez, analista financiero y económico, ARA se ve afectada por la falta de profundidad del mercado bursátil mexicano, lo que, a su juicio, provoca que las empresas no reflejen plenamente sus resultados fundamentales en el precio de sus acciones.

“En los últimos años ha mejorado su posición financiera, y eso debería de verse reflejado en el precio de la acción, situación que no ha sucedido”, mencionó.

Traxión y GICSA en el club

El anuncio de ARA se suma al de Grupo Traxión, donde Pantera Holdings, sociedad en la que participa Aby Lijtszain Chernizky, presidente ejecutivo y accionista de la compañía, anunció una OPA con una prima superior a 20%.

Previamente, Grupo GICSA también había anunciado su intención de realizar una operación similar. Sin embargo, las condiciones planteadas abrieron la posibilidad de un desliste y los accionistas posteriormente optaron por cancelar la OPA.

Rodríguez explicó que este tipo de procesos también puede activarse cuando las empresas consideran que el mercado no está reflejando adecuadamente su valor, y eventualmente puede abrirse la posibilidad de deslistar sus acciones.

“A final de cuentas, y siendo muy concretos, no tiene caso tener unos activos listados en un mercado que no te está reflejando esas condiciones”, expresó.