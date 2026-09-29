En esta noticia ASUR amplía su presencia internacional

ASUR, operadora de aeropuertos presidida por Fernando Chico Pardo, evalúa lanzar una emisión de deuda en dólares para refinanciar el crédito puente utilizado en la compra de Companhia de Participações em Concessões (CPC Aeroportos), mientras avanza en la adquisición de participaciones adicionales en terminales aéreas de Brasil y Curazao.

El Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) contempla que el Aeropuerto de Cancún emita bonos senior no garantizados denominados en dólares bajo las reglas 144A/Reg S. La operación se estructuraría en tres series de igual tamaño, con cupón fijo y vencimientos a cinco, siete y 10 años, respectivamente, de acuerdo con Fitch Ratings.

Según un documento, ASUR fungirá como garante pleno, incondicional e irrevocable de los bonos, mientras que Aeropuerto de Cancún será el emisor. Los títulos contemplan un pago único del principal al vencimiento.

La emisión busca refinanciar el crédito puente CPC contratado por Aeropuerto de Cancún y ASUR el 14 de agosto de 2026. La línea tenía compromisos originales por u$s1,299 millones y, al cierre de la adquisición de CPC, Aeropuerto de Cancún había dispuesto u$s1,230 millones para financiar el precio de compra y los costos relacionados.

El crédito puente vence el 5 de noviembre de 2027 y devenga intereses a una tasa basada en Term SOFR más un margen variable. Su sustitución por bonos de tasa fija permitiría a ASUR extender el perfil de vencimientos y reducir la exposición a tasas variables sobre la deuda que será refinanciada.

“La operación fortalecería la flexibilidad financiera de la empresa, ya que extendería el perfil de vencimientos y mantendría capacidad en su balance para respaldar sus planes de crecimiento y continuar evaluando nuevas oportunidades de inversión”, mencionaron analistas de GBM en una nota.

Las acciones de ASUR, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), cayeron 0.78% para cotizar en MXN$432.91 por unidad (Ciudad de México 12:00 horas), de acuerdo con datos de la plaza bursátil.

ASUR amplía su presencia internacional

CPC Aeroportos opera y administra, mediante sus participaciones en concesionarias, 20 aeropuertos en América Latina, incluidos 17 en Brasil y uno en Ecuador, Costa Rica y Curazao. El portafolio atendió aproximadamente 48 millones de pasajeros durante 2025.

Los recursos de la emisión también podrían destinarse a otros compromisos financieros del grupo. “Se prevé que los ingresos netos se utilicen principalmente para [...] amortizar anticipadamente una parte de la deuda bancaria existente de ASUR en México, pagar una parte de la deuda a nivel de CPC y Pampulha, pagar los honorarios y gastos relacionados, y para fines corporativos generales”, dijo Fitch Ratings en un documento.

Fitch Ratings asignó a ASUR una calificación de incumplimiento de emisor de largo plazo de BBB+, con perspectiva Estable, y una calificación esperada de BBB+(EXP) a los bonos de Aeropuerto de Cancún.

El anuncio llega después de que el Aeropuerto de Cancún completara el 1 de septiembre la adquisición de 100% de CPC Aeroportos a Motiva Infraestrutura de Mobilidade. El precio de compra fue de aproximadamente 5,100 millones de reales, equivalentes a unos u$s992.2 millones, después de los ajustes al cierre.

En el documento publicado en la BMV, ASUR refiere que acordó comprar a Zurich Airport International su participación efectiva de 12.75% en el aeropuerto de Belo Horizonte, con lo que alcanzaría una participación de 51%. Infraero, por su parte, ejerció su derecho de venta conjunta (tag-along right) sobre su participación de 49%, operación que permitiría a ASUR alcanzar 100% del capital de la concesionaria.

La emisora también evalúa adquirir el 10.2% que Zurich Airport International mantiene en Curazao, con lo que elevaría su participación en ese activo a 100%.

De acuerdo con analistas de GBM, estas adquisiciones representan un desembolso aproximado de u$s189 millones y se espera que la operación de Belo Horizonte se concrete en diciembre de 2026.

“Las operaciones permitirían a ASUR incrementar su participación económica y control sobre dos activos que movilizaron alrededor de 15.8 millones de pasajeros en 2025, equivalentes al 22% del tráfico total de ASUR, fortaleciendo su exposición a ambos dentro de su portafolio internacional”, mencionaron en una nota a clientes.