Dar mantenimiento regular a un automóvil no solo ayuda a reducir el riesgo de averías, también puede contribuir a conservar su desempeño y valor con el paso de los años. Aunque muchos conductores esperan hasta que aparece una falla visible, los especialistas coinciden en que la revisión preventiva sigue siendo una de las mejores estrategias para prolongar la vida útil de cualquier vehículo.

De acuerdo con la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), elementos como los neumáticos, los frenos, las luces, el aceite del motor y otros fluidos deben inspeccionarse de manera periódica para garantizar un funcionamiento adecuado. La agencia estadounidense advierte que descuidar estos componentes puede afectar la seguridad y aumentar el desgaste prematuro de distintas partes del vehículo.

Los cuidados básicos que suelen marcar la diferencia

Uno de los hábitos más recomendados es revisar la presión de las llantas. La NHTSA señala que conducir con neumáticos por debajo de la presión recomendada puede provocar un desgaste irregular, afectar la estabilidad del vehículo e incluso incrementar el consumo de combustible.

Los fluidos también juegan un papel fundamental. Especialistas en mantenimiento automotriz recomiendan verificar periódicamente los niveles de aceite, líquido refrigerante, líquido de frenos y limpiaparabrisas, siguiendo siempre los intervalos establecidos por el fabricante. Detectar una fuga o una disminución anormal a tiempo puede evitar reparaciones costosas.

Foto: Nissan.

Otro aspecto que suele pasarse por alto es la atención a las alertas del tablero. Los vehículos actuales incorporan sensores capaces de detectar distintas anomalías, por lo que ignorar un testigo luminoso puede derivar en problemas mayores con el paso del tiempo.

La tecnología también necesita mantenimiento

A medida que los automóviles incorporan más asistentes electrónicos, también resulta importante verificar el correcto funcionamiento de cámaras, sensores y sistemas de apoyo a la conducción. Estas tecnologías dependen de una calibración adecuada y de componentes que se mantengan en buen estado.

Un ejemplo es Nissan Sentra 2026, que integra funciones como Asistente ProPILOT, Control Crucero Inteligente, Asistente de Mantenimiento de Carril, Alerta de Punto Ciego y el Monitor Inteligente de Visión Periférica con Detección de Objetos en Movimiento, además de otras tecnologías de asistencia desarrolladas para apoyar al conductor durante diferentes situaciones de manejo. Mantener estos sistemas en condiciones adecuadas forma parte de una estrategia de cuidado integral del vehículo.

La conectividad también requiere atención. Funciones como Android Auto inalámbrico, Apple CarPlay inalámbrico, asistentes de voz mediante Alexa y Siri o plataformas de servicios conectados forman parte del equipamiento de muchos modelos modernos. En el caso de Nissan Sentra 2026, estas tecnologías buscan facilitar la experiencia diaria del conductor y forman parte de un ecosistema cada vez más presente en los automóviles actuales.

La oferta de Nissan también contempla diferentes necesidades de movilidad. Mientras Nissan Sentra 2026 pone el foco en conectividad, asistencias de conducción y confort, Nissan Magnite está orientado a quienes buscan practicidad y tecnología para la ciudad; Nissan Kicks apuesta por la versatilidad para distintos momentos de uso; y Nissan March continúa como una alternativa enfocada en la movilidad urbana. Estas propuestas reflejan cómo la tecnología se ha convertido en un elemento transversal dentro de la industria automotriz.

Más allá de la marca o del modelo, los expertos coinciden en una recomendación sencilla: respetar el programa de mantenimiento, revisar periódicamente los componentes esenciales y atender cualquier señal de alerta a tiempo. Pequeñas acciones realizadas de forma constante pueden marcar una diferencia importante en la durabilidad y el desempeño de un sedán a lo largo de los años.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.