Nu México cambiará de CEO en noviembre, meses después de completar su transición de financiera digital a banco y alcanzar el punto de equilibrio. La institución anunció el nombramiento de Estephany Paulette Ley como nueva directora general, en sustitución de Armando Herrera, quien permanecerá como asesor senior de la CEO hasta enero de 2027 para acompañar el proceso de transición.

El relevo ocurre en una etapa de expansión para el banco digital, que ya cuenta con 16 millones de clientes y presencia en 98% de los municipios de México, de acuerdo con información de Nu.

La compañía también anunció el nombramiento de Rodrigo Kuri como presidente del Consejo de Administración de Nu México, con lo que busca reforzar tanto la operación diaria como la supervisión estratégica y el gobierno corporativo de la institución.

“Con Estephany al frente de Nu México y Rodrigo como presidente del Consejo de Administración, estamos fortaleciendo tanto nuestra gestión diaria como nuestra supervisión estratégica y nuestro relacionamiento institucional en el país” , señaló Livia Chanes, CEO de Nubank para América Latina.

La directiva destacó que, durante la gestión de Herrera, los principales objetivos fueron completar la transición de Nu México a banco, alcanzar la rentabilidad y mantener el crecimiento de la operación.

“Tras alcanzar con éxito estos objetivos y después de una cuidadosa consideración, acordamos que era el momento adecuado para iniciar un nuevo capítulo, construir a partir de estos logros y planificar juntos esta sucesión”, agregó Chanes.

Estephany Ley llega a la dirección de Nu México

Estephany Paulette Ley asumirá como CEO de Nu México a principios de noviembre. La ejecutiva cuenta con más de 15 años de experiencia en los sectores financiero y bancario.

Antes de incorporarse a Nu, Ley se desempeñó como directora corporativa de Banca Minorista en BanCoppel, donde estuvo al frente de iniciativas relacionadas con banca minorista, crédito e inclusión financiera.

También ocupó posiciones de liderazgo en Desarrollo de Nuevos Negocios y Alianzas Estratégicas, así como en Excelencia Operativa, Datos y Gobernanza de Procesos de Negocio.

Ley es licenciada en Finanzas y Economía por Boston University y cuenta con una maestría en Administración de Empresas (MBA) por Tuck School of Business de Dartmouth.

“Asumo este desafío con entusiasmo, humildad y un profundo sentido de propósito. He seguido de cerca cómo Nu ha transformado la relación que millones de personas en México tienen con el sistema financiero”, afirmó la nueva CEO.

La ejecutiva señaló que su prioridad será construir sobre los avances logrados tras la conversión de Nu en banco y mantener el foco en el acceso a servicios financieros.

“Mi compromiso es trabajar junto con todo el equipo, con una ejecución sólida y poniendo a nuestros clientes en el centro de cada decisión, para contribuir a construir un sistema financiero más inclusivo e innovador en México”, agregó.

Rodrigo Kuri presidirá el Consejo

El segundo movimiento anunciado por Nu México es la llegada de Rodrigo Kuri a la presidencia del Consejo de Administración.

Kuri cuenta con más de 25 años de experiencia en banca minorista y comercial, así como en transformación digital. Actualmente es cofundador y CEO de Pacto, una compañía de automatización de procesos enfocada en el sector financiero, además de socio cofundador de Besant Capital, plataforma de inversión en bienes raíces y tecnología.

Anteriormente fue CEO del negocio de banca minorista de Banco Nacional de México y ocupó distintas posiciones en Banco Santander, donde lideró la estrategia comercial en México como director general adjunto y posteriormente la transformación digital de Openbank en España.

En su nuevo cargo, Kuri estará al frente del Consejo de Administración y tendrá entre sus responsabilidades la orientación y supervisión de la estrategia de Nu México, el fortalecimiento del gobierno corporativo y el relacionamiento con actores del sistema financiero mexicano.

Nu mantiene apuesta de largo plazo por México

El cambio en la dirección ocurre mientras Nu México busca acelerar su siguiente etapa de crecimiento como banco.

La institución alcanzó el punto de equilibrio durante el primer trimestre de 2026, siguiendo la trayectoria de la operación de Nubank en Brasil, aunque, de acuerdo con la compañía, a un ritmo más acelerado.

Nu también mantiene una apuesta de largo plazo por el mercado mexicano, con una inversión proyectada de u$s 4.2 mil millones hacia 2030.

Con el relevo de Herrera por Ley y la llegada de Kuri a la presidencia del Consejo, la operación mexicana entra así en una nueva fase, ahora con el reto de combinar el crecimiento de su base de clientes con la consolidación de su operación bancaria y su estructura de gobierno corporativo.