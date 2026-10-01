El Gobierno apura los contactos de cara a la convalidación de los dos decretos de vivienda.

El Gobierno de España apura este jueves los contactos con los grupos parlamentarios para lograr la convalidación de los dos decretos de vivienda que se votarán este viernes en una sesión extraordinaria del Congreso.

Todas las miradas están puestas en Junts, que ha convocado una reunión de urgencia de su dirección ejecutiva para decidir el sentido de su voto, mientras Coalición Canaria también analizará esta tarde su posición, informó hoy la agencia de noticias EFE.

Qué partidos apoyan y rechazan los dos decretos de vivienda

A favor de los dos decretos

PSOE y Gobierno: defienden la convalidación de las dos normas y reclaman al resto de grupos que las apoyen.

Podemos: votará a favor de ambos decretos, tal y como reclama el Sindicato de Inquilinas, impulsor de la acampada de la Puerta del Sol de Madrid.

EH Bildu: apoyará los dos textos.

ERC: votará a favor de las dos medidas.

En contra de los dos decretos

PP: votará en contra de ambos textos. Considera que generan dudas jurídicas y los califica de “una chapuza que va a generar multitud de pleitos”.

Vox: también rechazará los dos decretos.

Todavía no han decidido

Junts: mantiene abierta su posición. Su dirección ejecutiva se reunirá este jueves a las 21.00 horas, de forma telemática, para decidir el sentido de su voto. Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, había asegurado que la formación estaba “decepcionada y preocupada” por los dos decretos, aunque evitó adelantar su posición.

Coalición Canaria: celebrará también este jueves una reunión para determinar si convalida los decretos.

A favor de uno y en contra de otro

PNV dará su apoyo “crítico” al primer decreto porque considera que “protege a las personas vulnerables” y “mejora la situación de los pequeños propietarios”. En cambio, votará en contra del segundo, al considerar que la renovación automática de los alquileres sería “contraproducente para el objetivo que dice buscar”.

Los dos decretos de vivienda que se votarán este viernes en una sesión extraordinaria del Congreso. EFE

Qué medidas incluyen los dos decretos de vivienda

Primer decreto

Desahucios: protección frente a los lanzamientos hasta el 31 de diciembre de 2030.

Compra de vivienda: limitaciones a la compra especulativa hasta el 31 de diciembre de 2028.

Alquiler: regulación de los contratos de temporada y de habitaciones.

Pisos turísticos: aplicación de un IVA del 10 %.

Inquilinos: deducciones fiscales.

Pequeños propietarios: bonificaciones fiscales.

Vivienda protegida: reducción del IVA al 4 %.

Primera vivienda: préstamos ICO a interés 0 % para financiar la entrada de una hipoteca.

Contratos de alquiler: prórroga de dos años para aquellos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028.

Actualización de rentas: topes hasta el 31 de diciembre de 2027: 0 % si la renta supera el máximo del índice de referencia y 2 % si no lo supera.

Segundo decreto

Prórroga automática: tras cinco años de contrato, o siete si el arrendador es una persona jurídica, podrá prolongarse por períodos sucesivos de cinco o siete años.

Preaviso: el propietario deberá avisar con seis meses de antelación y el inquilino, con dos meses.

Indemnización: cuando corresponda, el arrendador deberá compensar al inquilino con al menos 12 mensualidades de renta, con un mínimo de una mensualidad por cada año de residencia.

Zonas tensionadas: se podrán solicitar prórrogas extraordinarias de hasta tres años.

Personas vulnerables: podrán solicitar una prórroga extraordinaria de hasta un año.

Excepciones y transición: el decreto contempla casos en los que no corresponde indemnización y reglas específicas para contratos próximos a vencer.

Pedro Sánchez ha defendido que los nuevos decretos de vivienda responden a una demanda social. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Sánchez pide a los grupos que definan su posición ante la votación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este jueves el apoyo de los grupos parlamentarios y ha advertido de que tendrán que pronunciarse sobre qué posición adoptan ante las medidas de vivienda. En un mensaje publicado en Instagram, ha afirmado que este viernes cada grupo tendrá que decidir “de qué lado está”, entre quienes viven en las casas y quienes hacen fortuna con ellas.

Sánchez ha defendido que los decretos responden a una demanda social y ha enumerado algunas de las medidas, como la prórroga de los contratos de alquiler, la protección frente a los desahucios de familias vulnerables y las medidas dirigidas a limitar la especulación.

También ha destacado los incentivos fiscales para los pequeños propietarios y los préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para quienes quieran comprar su primera vivienda.

Los promotores alertan de una posible caída de la inversión

La asociación de promotores y constructores de Madrid, Asprima, ha pedido al Congreso que no apruebe los decretos porque considera que agravarán el problema de oferta de vivienda. La organización sostiene que, desde el anuncio de las medidas, se han paralizado dos operaciones en la Comunidad de Madrid que proyectaban entre 600 y 700 viviendas de alquiler asequible.

“ La inseguridad jurídica que provocan estas medidas ya está ocasionando una huida clara de la inversión destinada a la puesta en marcha de grandes parques de vivienda en alquiler ”, ha señalado Asprima.

Por su parte, La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias FADEI ha advertido de que el problema no será únicamente cuántas viviendas desaparezcan del mercado del alquiler, sino también quién podrá acceder a las que permanezcan.