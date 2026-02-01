Todos los ciudadanos de México deberán tomar nota y reprogramar sus trámites bancarios, ya que las entidades financieras cerrarán sus puertas durante la primera semana de febrero.

Los bancos no brindarán atención al público por 24 horas , por lo que quienes busquen recibir atención por ventanilla en las distintas entidades financieras tendrán que reorganizar su agenda y asistir otro día.

¿Cuándo cierran los bancos y cuál es el motivo?

Las entidades bancarias contemplan cierre masivo de sucursales durante las fechas consideradas por el Gobierno como feriados nacionales.

Los bancos cerrarán sus puertas por 24 horas durante un feriado de febrero. (Foto: Archivo)

Durante estas jornadas de descanso obligatorio quedan suspendidas diversas actividades y servicios, como aquellos que brindan los bancos.

El próximo feriado que se figura en el calendario difundido por el Gobierno será el lunes 2 de febrero, con motivo de la conmemoración del Día de la Constitución de México.

Cabe recordar que la fecha original de esta efeméride es el 5 de febrero. Sin embargo, por motivos turísticos, se decidió trasladar el descanso obligatorio al lunes 2 para que los ciudadanos del país puedan contar con un fin de semana largo de 3 días.

¿Qué otros feriado quedan en 2026?

Lunes 16 de marzo : natalicio de Benito Juárez. El festivo del 21 de marzo se traslada al lunes 16

Viernes 1 de mayo : Día del Trabajo Feriado puente

Miércoles 16 de septiembre : Día de la Independencia Mexicana

Lunes 16 de noviembre : Día de la Revolución Mexicana. Feriado puente. El festivo del 20 de noviembre se traslada al lunes 16

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿Qué trámites no se podrán hacer en bancos durante el feriado?

Debido a que lunes 2 de febrero es considerado feriado para todo el territorio azteca, los bancos permanecerán cerrados durante 24 horas y suspenderán los trámites presenciales.

Los bancos de México cerrarán sus puertas durante el lunes 2 de febrero y quedarán suspendidos todos los trámites presenciales. (Foto: Archivo)

Los habitantes que busquen acercarse a las distintas sucursales en esta fecha deberán tomar nota de las gestiones que no podrán llevar a cabo. Entre ellas, se incluyen: